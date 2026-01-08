Mercado laboral
Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
El país norteño ha visto como su número de desempleados se ha disparado desde la crisis del covid
Las 5 claves del paro de 2025: del 'sorpasso' de Madrid a Catalunya al récord de empleo femenino
España ha perdido por primera vez en años el status de estado de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo. Finlandia, el país norteño otrora referente en cuanto a políticas del bienestar, ha visto como desde la crisis del covid sus niveles de paro han ido aumentando, hasta el punto que ya supera los índices españoles. Así lo reflejan los datos publicados este jueves por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que dan cuenta como la progresiva mejoría del mercado laboral español, en paralelo al deteriorio finés, han abonado el 'sorpasso'.
Eurostat ha publicado los datos de desempleo de la UE a fecha de noviembre de 2025. A expensas de la próxima actualización y así ver cómo acaba el año cada uno de los estados, Finlandia ostenta actualmente una tasa de paro del 10,6%, frente al 10,4% de España. Históricamente la pugna entre las dos 'campeonas' del paro en Europa había sido entre España y Grecia, los dos países mediterráneos fuertemente castigados por la crisis de 2008 y que durante años se iban turnando cada cierto tiempo esos deshonrosos primer y segundo puesto.
No obstante, en 2020 empezó a cambiar esa dinámica. Las economías española y griega, con una fuerte exposición al sector turístico -duramente restringido por las medidas anti covid-, vieron como sus niveles de paro repuntaban con fuerza. Sin embargo, ese pico fue el preludio de un descenso progresivo, continuado y constante que les ha permitido a ambas economías 'retroceder' más de década y media y ostentar a día de hoy sus menores niveles de desempleo en casi 20 años.
En el caso español, desde 2007 que no ostentaba una tasa de paro tan baja, por más que comparativamente con el resto de Europa sigue siendo muy alta. Como muestra, Alemania, que ha ido coqueteando con la recesión durante los últimos años, ostenta hoy un 3,8% de paro.
