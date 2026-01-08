Laura Colón asume la presidencia de AstraZeneca España desde el edificio Estel de Barcelona

AstraZeneca ya tiene cara visible para su nueva sede en el edifico Estel, en Barcelona. Y, puestos a renovar, también para la presidencia del grupo en España. Se trata de Laura Colón, quien desde este jueves asume la presidencia de la filial española de la farmacéutica y la dirección del AstraZeneca Global Hub de la capital catalana.

Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado, con este nombramiento refuerza su apuesta por España como eje clave para el desarrollo científico, la innovación biomédica y el crecimiento sostenible del negocio. Colón toma el relevo de Rick R. Suárez, que ha sido nombrado presidente de AstraZeneca en Estados Unidos.

Desde su nueva responsabilidad, la directiva estará al frente de la estrategia de la farmacéutica en el mercado español, con el foco puesto en acelerar la llegada de nuevos tratamientos a los pacientes y en reforzar la contribución de la compañía al sistema sanitario y al tejido científico y económico.

El objetivo, según traslada la empresa, es consolidar el papel de España como uno de los enclaves más relevantes dentro de su hoja de ruta internacional.

La cara visible del AstraZeneca Global Hub de Barcelona

El nombramiento incorpora además una segunda función de alto perfil: liderar la nueva sede de AstraZeneca en Barcelona, inaugurada el pasado mes de noviembre en el edificio Estel. Este centro, convertido en uno de los principales motores de innovación de la compañía en Europa, integra capacidades en biomedicina, ciencia de datos, innovación digital y excelencia comercial.

Inaugurado el edificio Estel de Barcelona / Zowy Voeten

Con más de 1.600 profesionales, el hub desempeña un papel clave en la ambición global de AstraZeneca de lanzar 20 nuevos medicamentos antes de que finalice la década. Prueba de la magnitud de la apuesta es la inversión de 1.300 millones de euros que la farmacéutica destinará al centro hasta 2027, una cifra que roza la inversión anual en I+D de toda la industria farmacéutica en España, estimada en 1.500 millones de euros, según datos de Farmaindustria.

Una trayectoria de más de 20 años

Colón llega a la presidencia tras liderar desde diciembre de 2023 el área de Oncología de AstraZeneca en España, uno de los ámbitos con mayor actividad científica del grupo. Durante esta etapa ha trabajado en estrecha colaboración con el sistema sanitario y ha desempeñado un papel relevante en la incorporación de nuevos tratamientos.

También en la ampliación de indicaciones terapéuticas, especialmente en patologías con importantes necesidades médicas no cubiertas, como los cánceres de hígado, mama y pulmón, así como en enfermedades oncohematológicas.

Más allá de esta etapa reciente, Colón acumula más de dos décadas de experiencia en la industria farmacéutica, con una trayectoria desarrollada en entornos nacionales e internacionales. Se incorporó a AstraZeneca en 2019 como responsable de la franquicia de cáncer de pulmón y, dos años después, asumió en Singapur la dirección internacional de varias franquicias oncológicas.

Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en compañías como Roche, Biogen y AbbVie. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con formación ejecutiva en negocio, estrategia e innovación.