El próximo puente del año en Catalunya: no queda tanto

Las Navidades han llegado a su fin tras más de dos semanas de días festivos. Ahora, los alumnos vuelven a clase y los trabajadores retoman su actividad laboral, un regreso a la rutina que llega tras unas vacaciones que a muchos se les han hecho cortas.
Sin embargo, cada vez queda menos para disfrutar del próximo festivo del año, un fin de semana largo de cuatro días ideal para planear una escapada con antelación.
El próximo puente
Y es que esta Semana Santa -que irá del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril- los catalanes podrán disfrutar de cuatro días festivos: del viernes santo -3 de abril- al lunes de pascua -6 de abril-.
Asimismo, si la empresa cierra durante este periodo festivo, se podrá disfrutar de más de una semana de vacaciones y este año llegará en marzo, antes que el año pasado, que fue a mediados de abril.
Días de desconexión
Tras la Semana Santa, el siguiente festivo será el 1 de mayo, día del trabajador, que caerá en viernes, por lo que los trabajadores tendrán tres nuevos días de desconexión.
A lo largo de este 2026 Catalunya podrá disfrutar en total de 16 días festivos, contando los pasados 1 y 6 de enero, aprobados por el Govern de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno central, de los cuales diez serán estatales, cuatro catalanes y otros dos exclusivamente locales.
Los festivos de Barcelona
Este es el listado oficial de los próximos festivos en Barcelona:
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo - Estatal.
- 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua - Catalunya.
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajador - Estatal.
- 25 de mayo, lunes: Segunda Pascua - Barcelona.
- 24 de junio, miércoles: Sant Joan - Catalunya.
- 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen - Estatal.
- 11 de septiembre, viernes: Diada de Catalunya- Catalunya.
- 24 de septiembre, jueves: La Mercè - Barcelona.
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad - Estatal.
- 1 de noviembre, domingo: Todos los santos - Estatal.
- 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución - Estatal.
- 8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción- Estatal.
- 25 de diciembre, viernes: Navidad - Estatal.
- 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve - Catalunya.
