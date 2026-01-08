El economista Santiago Niño Becerra, temeroso ante la tensión creciente mundial: "Vamos hacia una época muy oscura"

La captura de Nicolás Maduro en los primeros días del año nuevo ha abierto un nuevo paradigma en la administración Trump, quien desde el Despacho Oval de la Casa Blanca trata de anexionar la isla de Groenlandia, territorio que forma parte del reino de Dinamarca, al territorio estadounidense.

Sin embargo, su primera ministra, Mette Frederiksen, anunciaba en las últimas horas que no tiene intención de ceder ante los constantes ataques del presidente norteamericano en los que amenaza de comprar o invadir la gran isla de hielo: "Si EE. UU. ataca a un aliado de la OTAN para anexionarse Groenlandia sería el fin", advertía la política danesa.

Fotografía de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. / FRANCIS CHUNG / POOL / EFE

Con una situación cada vez más tensionada, en gran parte por culpa de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos, el economista catalán Santiago Niño Becerra ha expresado su temor de que las malas relaciones que se generan terminen por generar un problema mayor entre los diferentes bloques en el mundo.

Un mundo regido por la ley del más fuerte

"Pues parece que cada vez está más claro que ya estamos en lo que comentábamos en el último X del hilo de ayer: parece que vamos hacia una época muy oscura en las relaciones entre los países basadas en ‘lo quiero – tengo fuerza – lo cojo’", escribe este miércoles en la red social propiedad del magnate americano, Elon Musk.

Donald Trump publica una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de buque de EEUU en su red social de BlueSky. / EFE

Es precisamente esta corriente de pensamiento lo que validó el secuestro del expresidente venezolano de hace unos días por parte de las tropas del ejército y su posterior encarcelamiento, ya que Trump sabía que tenía más fuerza que Maduro.

Sin embargo, considera que esta tendencia no es nada nuevo y que en épocas anteriores ya se seguían corrientes totémicas del estilo, con el Estado en el centro del debate. Pero recuerda que para ello, lo que realmente marca la capacidad de que pueda salir como quieren las grandes potencias "se necesitan cantidades ingentes de dinero y soporte a muy altas instancias".

Por eso, recuerda que hace décadas cambió el paradigma de cómo debía mantenerse el statu quo: "A mediados de los 70 el gran capital empezó a ver que cada vez era menos necesario comprar la paz social con protección social y con pleno empleo, y llego aquella cosa denominada ‘Neoliberalismo’", comenta en su hilo.

"¿No puede haber llegado ahora un momento en el que ese gran poder económico haya llegado a la conclusión de que, teniendo en cuenta de que los recursos son los que son, es mejor pasar a una estructura mundial de bloques, definir áreas de influencia y coger lo que te interese?", cuestiona el especialista económico acerca de un potencial nuevo orden mundial.

Para ello, comenta que tan solo se necesitan los perfiles correctos y que Trump es un espejo de figuras como el expresidente Reagan o la exprimera ministra Tatcher, aplicado a los tiempos modernos. Mientras, la tensión mundial sigue creciendo.