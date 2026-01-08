El BlueTechPort, el hub de economía azul del Port de Barcelona, arranca las obras

Un agujero en el suelo ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del edificio del BlueTechPort, el futuro hub de economía azul que se levantará en el Moll de Sant Bertran, en el Port de Barcelona. Las autoridades han escenificado el arranque de los trabajos, aunque hace un par de semanas que una valla perimetral revela que las constructoras han empezado las obras.

Dentro de la urna de metacrilato que han introducido en el orificio había seis periódicos, unas fotos históricas, dos monedas de un euro, el prospecto comercial del equipamiento o los planos del proyecto de b720 Arquitectes, que los representantes de las distintas administraciones han ido depositando para, a continuación, verter tierra con una pala para simular el inicio. Entre los asistentes, representantes de algunas de las empresas que ya forman parte del equipamiento, como el Clúster Català u Ocean Estructures, además de los históricos impulsores del sector.

Así será el futuro BlueTechPort, el hub de economía azul del Port de Barcelona. / b720 Arquitectes

25 empresas vinculadas

No obstante, la tardía llegada de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han retrasado más de media hora el acto. Unas mantas sobre las sillas de las personas asistentes y las conversaciones postnavideñas han minimizado los efectos del frío, porque la nave de Sant Bertran (una de las seis) donde dentro de un par de años estará el hub de economía azul está sin puertas, pendiente de que las máquinas tiren abajo los elementos que no se conserven, por ejemplo el techo, que es de fibrocemento.

Acto de colocación de la primera piedra del BlueTechPort. / EFE

El director general de World Trade Center (WTC), Carles Anglada, que es la compañía participada por el puerto a través de la cual se gestiona y desarrolla el BlueTechPort, ha explicado que actualmente ya hay 25 empresas y 'start-ups' vinculadas al proyecto. Todas ellas están físicamente reubicadas en el edificio del WTC, a escasos 900 metros, en diferentes emplazamientos. Durante los dos años y medio que duren las obras seguirán allí, hasta la primavera del 2028.

Laboratorio en el agua

Pero transcurrido ese tiempo, ha subrayado un Anglada orgulloso del proyecto, se erigirá un icónico equipamiento de 25.000 metros cuadrados con capacidad para 2.500 personas presidido con un faro en el Moll de Sant Bertran. El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado que las compañías de economía azul no solo contarán con ese espacio en tierra sino que las dos hectáreas de lámina de agua les servirán para realizar las pruebas que necesitan para sus productos.

Así será el futuro BlueTechPort, el hub de economía azul del Port de Barcelona / b720 Arquitectes

"Hoy es un día feliz porque los sueños empiezan a cuajar", ha proclamado el alcalde, que ha recordado al activista y también impulsor de la economía azul Rémi Parmentier, fallecido en junio, que fue una de las primeras personas que habló con los responsables del Ayuntamiento de Barcelona para impulsar el sector en la ciudad. Collboni ha asegurado que su objetivo es que la gente se quede a vivir en la ciudad y eso necesita tanto opciones de vivienda como oportunidades laborales que atraigan talento, como es el caso, ha asegurado.