Àngels Chacón, tras tres años en LLYC, asume la dirección general de la oficina de Barcelona

Tras cumplir tres años en la consultora de comunicación, marketing y asuntos públicos LLYC, Àngels Chacón ha sido nombrada nueva directora general de LLYC Barcelona, una responsabilidad que ejercerá en coordinación con María Cura, socia de la firma, que asume la presidencia ejecutiva de la compañía en este mercado.

Desde la consultora explican que este movimiento busca potenciar el crecimiento experimentado por LLYC en Catalunya, "impulsando una nueva oferta integrada que combina tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial, creatividad e influencia digital como ejes estratégicos", tal y como recoge la firma en un comunicado.

Del ámbito institucional al liderazgo en consultoría

La trayectoria de Chacón en LLYC Barcelona comenzó en 2022 como directora sénior de Estrategia Corporativa. Lo hizo después de anunciar, en agosto de ese mismo año, su salida de la política tras once años de carrera institucional y su etapa como líder de Centrem, formación que impulsó para refundar el espacio centrista en Cataluña.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y con formación especializada en Comercio Internacional, Chacón desarrolló su carrera profesional inicial en el sector privado, donde ejerció como directora de exportación en mercados de Oriente Medio y Europa del Este.

En el ámbito público, inició su trayectoria política en el Ayuntamiento de Igualada, donde fue concejala y asumió distintas responsabilidades de gobierno entre 2011 y 2017, ligadas a la dinamización económica y al impulso de proyectos de innovación en el ámbito de la salud. Accedió a la política como independiente, vinculada primero a Convergència Democràtica de Catalunya y posteriormente al PDeCAT. En 2017 fue nombrada directora general de Industria de la Generalitat y, entre 2018 y 2020, ejerció como consellera de Empresa y Conocimiento en el Govern presidido por Quim Torra.

Una etapa de consolidación y crecimiento en Cataluña

Por su parte, María Cura asume la presidencia ejecutiva tras haber liderado la oficina de Barcelona durante los últimos quince años. Incorporada a LLYC en 2009, su gestión ha sido clave para convertir esta operación en una de las tres más relevantes del grupo a nivel global.

Actualmente, el equipo de LLYC en Barcelona supera los 80 profesionales y presta servicio a una treintena de grandes clientes de sectores como tecnología, energía, infraestructuras, moda y alimentación, con un posicionamiento destacado también en healthcare y empresa familiar.

Desde la dirección, Chacón subraya que el principal reto pasa por acompañar a empresas e instituciones en un entorno de transformación constante, donde la anticipación y la generación de impacto real resultan determinantes.

Ello porque, tal y como plasmó en un comunicado corporativo firmado a su nombre, en un contexto que Chacón describe de "disrupción geopolítica, transformación digital y exigencia creciente de transparencia"; la expolítica considera que las agencias con departamentos de public affairs "no pueden limitarse a las relaciones públicas o a hacer de puente entre cargos, organizaciones y gobiernos". En su lugar, considera que deben evolucionar e influir activamente la decisión de líderes políticos "para tomar e implementar decisiones audaces".

Mercado estratégico

Para el grupo, el mercado catalán sigue siendo estratégico. Así lo señala Luis Miguel Peña, socio y CEO de LLYC en Europa, quien apunta al potencial de crecimiento de la oficina de Barcelona, especialmente en un contexto en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre marcas y consumidores. El refuerzo del liderazgo, añade, permitirá a la firma seguir ganando peso en los momentos clave para sus clientes.

LLYC se ha consolidado como uno de los referentes en consultoría de Asuntos Corporativos y Marketing, áreas que en Europa están lideradas por Jorge López Zafra y Gemma Gutiérrez, respectivamente.

Según los últimos resultados anuales disponibles, correspondientes a 2024, la consultora registró ingresos totales de 115,1 millones de euros, un 19% más que en el ejercicio precedente. Los ingresos operacionales alcanzaron los 93,1 millones, también un 19% más, mientras que el Ebitda recurrente se situó en 17,3 millones de euros, un incremento del 2% y un nuevo récord para la firma.