Movilidad
La Unió Europea regala 40.000 billetes de tren para recorrer Europa a jóvenes de 18 años
EP
La Comisión Europea ha repartido un total de 40.000 billetes de tren gratuitos a jóvenes de 18 años --casi 4.000 españoles-- para que puedan recorrer Europa, en el marco del programa 'Discover EU', puesto en marcha en 2018 para promover el intercambio cultural entre jóvenes del continente.
Esta convocatoria especial para marcar el 40 aniversario del espacio sin fronteras Schengen recibió un total de 246.782 solicitudes, entre ellas 18.067 aspirantes desde España, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
Los titulares de los pases podrán viajar gratuitamente hasta 30 días entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027 y recibirán, además, un carné joven para descuentos en transporte público, actividades culturales, alojamiento, alimentación, deportes y otros servicios en 36 países europeos.
"La edición especial de Schengen nos recuerda que la movilidad es un derecho que valoramos; una piedra angular de nuestra identidad europea compartida", ha destacado el comisario de Juventud, Glenn Micallef.
Solicitudes desde España
Italia, con 85.664 candidaturas, y Alemania, 46.298, han sido los países con un mayor número de peticiones presentadas en esta ocasión. En el reparto, Alemania también lidera el ranking, con 6.837 jóvenes premiados; seguido de Francia (5.540), Italia (4.888) y España (3.897).
La solicitud estaba abierta a las personas nacidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007 en todos los Estados miembro y los países asociados al programa de estudios Erasmus+, es decir, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía.
Desde que el programa de billetes gratuitos para europeos que cumplen su mayoría de edad se puso en marcha en 2018, la Unión Europea ha repartido más de 430.000 pases entre las más de 1,9 millones de peticiones recibidas.
- El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
- ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
- Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
- Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
- El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
- El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya