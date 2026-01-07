Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario, agricultor español, desvela cuánto gana trabajando en Australia: "En cuatro horas cubro el alquiler de toda la semana"

El joven confiesa que puede permitirse ahorrar una gran parte de su sueldo

Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el coste de vida y el salario allí: "La hora la cobro a…"

Dos recolectores atraviesan un campo mientras cosechan algodón

Dos recolectores atraviesan un campo mientras cosechan algodón / ERIK S. LESSER / EFE

Cristina Sebastián

Barcelona
En los últimos años, son muchos los jóvenes que deciden abandonar España y trasladarse a otros países con mejores oportunidades laborales. Entre los destinos más populares encontramos Australia, un país donde es fácil encontrar trabajo y tener una estabilidad económica.

Además, mudarse a este país oceánico permite a los jóvenes ahorrar una gran cantidad de dinero en poco tiempo.

Un agricultor en Australia

Mario es uno de estos jóvenes españoles que decidió mudarse a Australia en busca de un futuro mejor. En un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok cuenta que ya lleva cinco años viviendo y trabajando en el sector de la agricultura en Australia.

“Ahora mismo estoy trabajando en una granja de algodón”, comienza diciendo Mario en el vídeo. Explica que trabaja 12 horas diarias de lunes a domingo y confiesa que “la única dificultad es aguantar psicológicamente hacer tantas horas durante varios meses”.

A pesar de la larga jornada laboral, el joven asegura que “no es un trabajo muy duro, ya que no requiere un gran esfuerzo físico”. Su trabajo consiste en descargar camiones con un Loader, un tractor agrícola, y transportar los sacos de algodón hasta una nave donde, posteriormente, los distribuyen en diferentes contenedores.

Salario semanal

“Normalmente me pagan 31 dólares australianos por hora [que equivalen a algo menos de 18 euros], y 56 por las horas extras", lo que suponen algo más de 32 euros.

Teniendo en cuenta la cantidad de horas extras que realiza a diario entre semana y los sábados y domingos, el joven confiesa que “gano unos 2.950 dólares australianos a la semana, que corresponden a 1.700 euros, habiendo restado ya el 15% de tasas que me quitan”.

Gastos básicos

Además, en otro vídeo en su perfil de Tiktok, Mario comenta que tan solo paga de alquiler 140 dólares australianos (unos 80,72 euros) semanalmente. “En cuatro horas de trabajo cubro el alquiler de toda la semana”, cuenta el español en el vídeo.

También menciona que gasta alrededor de 90 dólares australianos en comida y 20 en gasolina (51,89 y 11,53 euros respectivamente) a la semana, lo que le supone unas 3 horas de trabajo.

"Pago todo en medio día de trabajo y, por lo tanto, el dinero que gano en los otros seis días y medio que trabajo lo puedo ahorrar", sentencia en agricultor.

