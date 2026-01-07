Catalunya pone en marcha la Taula del Senglar, el órgano que debe reducir la población de jabalíes a la mitad

Más vale tarde que nunca. Con ese sentimiento han salido agricultores, ganaderos y cazadores de la reunión convocada este miércoles por la Generalitat para constituir la Taula del Senglar de Catalunya, un nuevo órgano que funcionará como mesa técnica y estratégica de coordinación y que está formada por representantes de los departamentos de Agricultura, Territori e Interior de la Generalitat, administraciones locales afectadas por la sobrepoblación de esta especie, representantes de los cuerpos de seguridad (Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil), así como miembros de entidades cinegéticas, del sector ganadero y agrario y expertos científicos y veterinarios. El primer encuentro ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.

El objetivo del nuevo organismo, que trabajará bajo la dirección de cción de Jaume Minguell , director general de Boscos i Gestió del Medi, será la reducción de la población de jabalíes de Catalunya a la mitad, tal y como anunció el Ordeig en una comparecencia ante la comisión de Agricultura del Parlament, tras la declaración de la peste porcina africana en Catalunya. Así, la nueva mesa tendrá como cometido reforzar la coordinación, definir objetivos y acordar acciones de gestión y control, de un modo similar a la que funciona desde hace ya unos años en Collserola.

Según las estimaciones más recientes, en Catalunya viven entre 125.000 y 180.00 jabalíes, en función de la época del año y de los ciclos de cría. Para reducir esta población, el Govern ya anunció en diciembre pasado que se usarán todos los medios y recursos que sean necesarios, incluyendo las trampas para capturar animales.

"Si la Generalitat no actúa con valentía y urgencia, la plaga de jabalíes continuará arruinando al campo y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria", ha denunciado Joan Carles Massot, presidente de la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). Massot ha advertido "que hay que pasar de las palabras a los hechos, con menos reuniones y más acciones inmediatas", ha reclamado el ganadero, que ha recordado, además, que el sector lleva ya más de un década reivindicando la adopción de medidas para el control de la fauna silvestre.