Las rebajas de invierno comienzan con rebajas del 50% y un gasto medio histórico

Adiós al Roscón: la Navidad se despide este miércoles con etiquetas rojas por toda España. Este 7 de enero, con la famosa cuesta de enero a la esquina, las grandes firmas de la industria textil española como El Corte Inglés y varias firmas bajo el paraguas del grupo gallego Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Lefties y Oysho), han dado luz verde a la temporada de rebajas en sus tiendas físicas.

Si los Reyes Magos no te han regalado lo que deseaba, no se preocupe: arranca este miércoles la campaña de descuentos que coincide con el regreso a las oficinas y al colegio. Este año, se prevé que la saturación de compras durante el periodo navideño no frenará la oleada de compras este enero, según la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX). La patronal del consumo anticipa que el sector aumentará las ventas en torno un 4% o 5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En concreto, la asociación anticipa que el presupuesto medio del consumidor será de 104,65 euros por persona, lo que se considera un máximo histórico, según datos de Banqmi. Por otro lado, advierte que la temporada de rebajas que empieza este miércoles será caracterizada por rebajas del 50% que luego podrían llegar hasta un 60% o 70% en meses sucesivos.

La OCU recomienda controlar el gasto

Aunque algunas marcas disponen de rebajas de hasta el 70%, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha recordado a los consumidores de ejercer la prudencia ante el aluvión de rebajas agresivas. En concreto, aconseja "elaborar listas con necesidades reales" a la hora de ir a las tiendas con el fin de controlar el gasto y evitar gastos innecesarios.

Además, también recomiendan informarse bien sobre las condiciones de devoluciones y condiciones de la compra del artículo concreto. Con respecto a las compras en línea, la OCU ha recordado que el margen legal de devoluciones es de 14 días.

¿Cuándo acaban las rebajas?

Las campañas de invierno suelen variar de marca a marca, aunque en la mayoría de los casos, la temporada de rebajas suele durar hasta finales del mes de febrero. En el caso de las marcas de Inditex, entre ellos Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti, la compañía no específica cuando acabarán los descuentos, aunque suele ser durante el mes de febrero. Con respecto a marcas como H&M, el periodo de rebajas es menor y acabará a partir del 4 de febrero.

El Corte Inglés, por su parte, alargará su campaña hasta el próximo 28 de febrero. El grupo ha comunicado que las rebajas iniciales llegarán hasta un 50% en el área de zapatería; un 30% en joyería y relojería y hasta un 40% en distintos artículos de moda hombre.

La campaña creará 26.170 empleos en Cataluña

La temporada de rebajas también será fructífero para la creación de empleo en los sectores de logística y transporte, donde se estima que se contratarán 143.495 personas, según datos de la empresa de reclutamiento, Randstad. Esto supondría un aumento del 2,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto al desglose por comunidad, la mayoría de los empleos se crearán en Cataluña (26.170 puestos), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía (23.215).

Andrés Menéndez, director general de trabajo temporal de Randstad, ha acogido los resultados este año y ha señalado que "la contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo".