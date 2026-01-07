Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Frío CatalunyaTemperaturas BarcelonaJuntsPSOEComprobar Lotería del Niño 2026CornellàSagrada FamiliaAlquiler trasterosBadalonaEva GolingerAgriculturaCalendario laboral Catalunya 2026
instagramlinkedin

Mercados

El Ibex 35 cierra con una subida del 0,19% al filo de los 17.700 puntos y con el foco aún en Venezuela

El selectivo español se sitúa en los 17.647,10 puntos después de haber tocado durante la apertura los 17.700 enteros

Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / EP

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ibex 35 ha cerrado este martes del Día de Reyes con un leve aumento del 0,19% para situarse en los 17.647,10 puntos después de haber tocado durante la apertura los 17.700 enteros, máximos históricos, en una jornada aún marcada por la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela.

La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que el Ejército norteamericano capturó este sábado al expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora "a cargo" de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o liberar a los presos políticos.

En cuanto a las principales plazas europeas, la de París ha concluido con un avance del 0,32%, la de Londres con un alza del 1,18% y la de Fráncfort se mantuvo prácticamente plana con un 0,11%. En el mercado de divisas, el euro se intercambia a 1,1693 'billetes verdes'.

La principal protagonista del Ibex ha sido IAG, que ha liderado el selectivo con un ascenso del 2,92%, seguido por Aena (2,63%), Fluidra (2,39%) y Logista (1,84%). Del lado negativo han destacado Repsol (-2%), Unicaja (-1,70%), Solaria (-1,34%) y BBVA (-1,31%).

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, se situaba sobre las 18.35 hora peninsular española en los 61,26 dólares, con una caída del 0,81%, al tiempo que el Texas cotiza a 57,75 dólares, con un retroceso del 0,98%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  3. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  4. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya
  7. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  8. Björk anima a Groenlandia a declarar la independencia y liberarse de la 'cruel' colonización danesa

ERC asegura que con el nuevo modelo de financiación Catalunya recibirá entre 4.000 y 5.000 millones de euros más

ERC asegura que con el nuevo modelo de financiación Catalunya recibirá entre 4.000 y 5.000 millones de euros más

El Ibex 35 abre plano y el petróleo cae un 1% cerca de los 60 dólares

El Ibex 35 abre plano y el petróleo cae un 1% cerca de los 60 dólares

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado

Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero será controlado por mí"

Trump afirma que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero será controlado por mí"

Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya pero mantiene la del frío

Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya pero mantiene la del frío

Un incendio en la Ronda Litoral y un accidente en la AP-7 complican la movilidad en Barcelona

Un incendio en la Ronda Litoral y un accidente en la AP-7 complican la movilidad en Barcelona

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones barriles de petróleo sancionado

Yamaha 2026: Espíritu aventurero y alma deportiva en su 70 aniversario

Yamaha 2026: Espíritu aventurero y alma deportiva en su 70 aniversario