Cómo conseguir los billetes de Renfe desde 7 euros: guía rápida para no quedarte sin plaza

Trenes

Imagen de archivo de mayo de 2025 de un tren AVE en una estación en Galicia.

Imagen de archivo de mayo de 2025 de un tren AVE en una estación en Galicia. / RENFE / Europa Press

Mariona Carol Roc

Este jueves 8 de enero Renfe pondrá en marcha una campaña especial de descuentos con billetes desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE, una promoción que se mantendrá vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas disponibles.

La oferta permitirá viajar a partir del 8 de enero en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional.

Los billetes promocionales aparecerán identificados como 'superprecio' en la web y la app de Renfe. Además, quienes adquieran la tarifa 'básico', tarifa más económica, podrán mejorarla y pasar a la modalidad 'elige' por 3 euros adicionales, lo que permite mayor flexibilidad en cambios y anulaciones (excepto en AVE Internacional).

Los miembros del programa de fidelización Más Renfe podrán acumular puntos y beneficiarse del ahorro adicional asociado a estos descuentos.

Los 'Pink Days' de Ouigo

Un día antes del lanzamiento de Renfe, Ouigo ha activado su campaña 'Pink Days', con la que pone a la venta 680.000 billetes -el 80% de su oferta- a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros.

La promoción estará disponible desde el 7 hasta el 14 de enero en su web y aplicación móvil.

Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026 en todas las rutas donde opera la compañía: Madrid, BarcelonaValenciaAlicanteMurciaMálagaSevillaCórdobaValladolidSegoviaZaragozaTarragonaCuencaAlbacete y Elche.

Renfe destaca su liderazgo en servicio y sostenibilidad

Además de las promociones, Renfe ha subrayado su posición como operador con mayor cobertura del mercado, con más de 300 servicios diarios de larga distancia y una amplia red de horarios y destinos.

Los trenes AVE continúan siendo los mejor valorados y los que generan mayor satisfacción a los usuarios, según el 'Panel de Hogares' de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La compañía publica mensualmente sus índices de puntualidad y calidad del servicio en todas sus líneas, destacando su compromiso con la transparencia.

En materia de sostenibilidad, Renfe asegura haber reducido en los últimos dos años un 13% su consumo energético unitario y un 20% su huella de carbono, consolidándose como la empresa de transporte de viajeros y mercancías más eficiente energéticamente en España.

