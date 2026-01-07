Cómo conseguir los billetes de Renfe desde 7 euros: guía rápida para no quedarte sin plaza

Este jueves 8 de enero Renfe pondrá en marcha una campaña especial de descuentos con billetes desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE, una promoción que se mantendrá vigente hasta el 18 de enero o hasta agotar las plazas disponibles.

La oferta permitirá viajar a partir del 8 de enero en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional.

Los billetes promocionales aparecerán identificados como 'superprecio' en la web y la app de Renfe. Además, quienes adquieran la tarifa 'básico', tarifa más económica, podrán mejorarla y pasar a la modalidad 'elige' por 3 euros adicionales, lo que permite mayor flexibilidad en cambios y anulaciones (excepto en AVE Internacional).

Los miembros del programa de fidelización Más Renfe podrán acumular puntos y beneficiarse del ahorro adicional asociado a estos descuentos.

Los 'Pink Days' de Ouigo

Un día antes del lanzamiento de Renfe, Ouigo ha activado su campaña 'Pink Days', con la que pone a la venta 680.000 billetes -el 80% de su oferta- a precios fijos de 9, 15, 19, 25, 29 y 33 euros.

La promoción estará disponible desde el 7 hasta el 14 de enero en su web y aplicación móvil.

Los viajes podrán realizarse entre el 12 de enero y el 25 de marzo de 2026 en todas las rutas donde opera la compañía: Madrid, BarcelonaValenciaAlicanteMurciaMálagaSevillaCórdobaValladolidSegoviaZaragozaTarragonaCuencaAlbacete y Elche.

Renfe destaca su liderazgo en servicio y sostenibilidad

Además de las promociones, Renfe ha subrayado su posición como operador con mayor cobertura del mercado, con más de 300 servicios diarios de larga distancia y una amplia red de horarios y destinos.

Los trenes AVE continúan siendo los mejor valorados y los que generan mayor satisfacción a los usuarios, según el 'Panel de Hogares' de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La compañía publica mensualmente sus índices de puntualidad y calidad del servicio en todas sus líneas, destacando su compromiso con la transparencia.

En materia de sostenibilidad, Renfe asegura haber reducido en los últimos dos años un 13% su consumo energético unitario y un 20% su huella de carbono, consolidándose como la empresa de transporte de viajeros y mercancías más eficiente energéticamente en España.