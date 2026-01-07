Reaparece en Girona la dermatosis, el virus que afecta a las vacas y que iba a darse por finiquitado este jueves

Unió de Pagesos ha informado este miércoles de la aparición de un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en la comarca del Alt Empordà, en una explotación extensiva de vacuno de 106 animales, que ahora van a tener que ser sacrificados. Los animales habían sido vacunados previamente contra la enfermedad, que se declaró por primera vez en esta zona el pasado 3 de octubre, pero las analíticas en laboratorio han confirmado que hay cuatro reses afectadas por el virus. La detección del nuevo caso implica la apertura de un nuevo radio de restricciones para evitar su propagación, de 50 kilómetros, que afecta a municipios que habrían quedado libres este jueves. Las limitaciones durarán 45 días, si no se detecta ningún nuevo foco.

De los 180 municipios que estaban afectados por el primer foco del pasado octubre, indican fuentes del sindicato agrario, un total de 22 localidades sí podrán empezar a recuperar la normalidad y movilizar a su ganado, "pero todavía se mantienen 158 municipios restringidos debido a este nuevo foco".

Se da la circunstancia de que la Conselleria d'Agricultura, que había dado prácticamente por finiquitada esta crisis ganadera (una de las tres que tiene abiertas en estos momentos, junto a la peste porcina y la gripe aviar), ha ordenado ya el pago de las primeras indemnizaciones a los afectados, con un primer abono de 4,8 millones de euros el pasado diciembre y otros 1,5 millones a principios de este enero.

Vacunación 'exprés' antes del 31 de enero

A este nuevo foco del Alt Empordà, se suman las poblaciones afectadas por otros dos casos localizados en el sur de Francia a mediados de diciembre, indica Unió de Pagesos, que recalca que Agricultura ya ha dado instrucciones para vacunar a todos los animales de las zonas perimetradas antes del 31 de enero.

Así, los 22 municipios que levantan las restricciones a partir de este jueves son: Begur, Brunyola i Sant Martí Sapresa, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Campllong, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, Llagostera, Mont-Ras, Palafrugell, Palamós, Regencós, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Sils, Vall-llobrega, Vidreres y Vilobí d’Onyar.