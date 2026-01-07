Catalunya lanza el primer concurso de suelo público para construir 1.940 viviendas de alquiler asequible

El Govern ha lanzado el primer concurso de suelo público para la construcción y gestión de 1.940 viviendas de alquiler asequible mediante un mecanismo inédito hasta ahora en el Estado español, que permitirá movilizar solares municipales a través de concesiones o derechos de superficie a 75 años con el objetivo de ampliar de forma estructural y permanente el parque de vivienda asequible. La licitación se publicará este viernes y supone el primer paso de una política que el Govern define como “histórica” e “innovadora” para afrontar la emergencia habitacional y avanzar hacia el objetivo de alcanzar 50.000 viviendas asequibles en Catalunya.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subrayado este miércoles que se trata “del primer concurso de vivienda que se hace en España con un mecanismo estable para movilizar suelo público y generar vivienda asequible”, y ha insistido en que el Govern quiere “dar la vuelta a la situación de la vivienda con nuevas herramientas, consenso y colaboración público-privada”. Según Paneque, esta convocatoria marca “un paso histórico” porque permite trasladar suelo público que hasta ahora no se estaba utilizando a un parque de vivienda asequible que será de titularidad pública de forma permanente.

Gestión profesionalizada

La convocatoria prevé que las casi 2.000 viviendas formen parte de un parque que será siempre público, ya que una vez finalizado el periodo concesional de 75 años los edificios revertirán a la administración. El modelo combina la aportación de suelo por parte de los ayuntamientos con la participación de operadores del tercer sector y otros agentes especializados, bajo criterios estrictos de precio, calidad arquitectónica, sostenibilidad, gestión profesionalizada y convivencia en los propios bloques. Paneque ha destacado que este planteamiento “moviliza suelo que hasta ahora no estaba activado” y permite una gestión “profesionalizada y con mecanismos de control para asegurar que se cumplen todas las condiciones de uso”.

Bloques de pisos en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet. / Ferran Nadeu

El concurso tiene como objeto la constitución de un derecho de superficie o concesión sobre cada solar, la promoción y construcción de los edificios previstos, la gestión del proceso de ocupación de las viviendas —incluida la adjudicación si el ayuntamiento no se reserva esta competencia—, la gestión integral de los contratos de alquiler, cesión de uso o derecho de superficie durante ese tiempo, así como el mantenimiento y conservación de los edificios durante todo este periodo. Los ayuntamientos pueden reservarse el derecho de adjudicación de las viviendas, la cesión de uso, la gestión del parque y la reversión final al sector público, lo que permite adaptar el modelo a las necesidades locales y reducir costes de gestión, ha recordado la consellera.

Medio millar de viviendas por zona

Entre los criterios de valoración del concurso se tendrán en cuenta el plan económico y financiero, la metodología de planificación y control de la ejecución de las obras y el plan de conservación y mantenimiento de los edificios, con una clara apuesta por la construcción industrializada para acelerar los plazos de ejecución y mejorar la eficiencia. El Govern prevé además mecanismos de control para garantizar que durante todo el periodo concesional se cumplen las condiciones de uso y de alquiler asequible.

Las mismas fuentes han asegurado que para asegurar una distribución equilibrada en todo el territorio y adaptarse a realidades demográficas y de presión residencial diversas, el concurso se ha organizado en cuatro agrupaciones territoriales, cada una de ellas con una previsión de entre 400 y 500 viviendas y con solares de distintas dimensiones, capacidades y precios. La agrupación 1 incluye municipios del área metropolitana y del Vallès Occidental como Sant Adrià de Besòs, Santa Perpètua de Mogoda y Terrassa. La 2 integra municipios del Camp de Tarragona y del Penedès como Cambrils, l’Arboç, Tarragona y Vilafranca del Penedès. La agrupación 3 agrupa municipios de las comarcas gerundenses y del Vallès Oriental como Sant Celoni, Lloret de Mar, Vilablareix, Figueres, Tossa de Mar, Girona, Maçanet de la Selva y Mollet del Vallès. La agrupación 4 corresponde a municipios de la Catalunya Central, Ponent y el Alt Pirineu como Vilanova del Camí, Torelló, Centelles, Esplugues de Llobregat, Tàrrega, Abrera, Vilagrassa y la Seu d’Urgell.

Trabajando en la siguiente

Todos los solares incluidos en el mapa del concurso se encuentran en municipios pertenecientes a distintos ámbitos de precio y cuentan con un mínimo de demanda de alquiler acreditada. Esta primera convocatoria se concibe como una primera ola, ya que el Govern prevé nuevas convocatorias de solares en las próximas semanas para ampliar progresivamente el volumen de vivienda asequible y la consellera ha avanzado que ya se está trabajando en la siguiente.

Solar al lado del Bingo Billares de Barcelona, en el futuro serán 64 pisos públicos. / Zowy Voeten

La iniciativa se enmarca en el Pla 50.000, que da respuesta a los objetivos del primer quinquenio del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, el cual fija que en un horizonte de veinte años el 15% de las viviendas de los municipios con mayor demanda deben destinarse a políticas sociales y que el 9% del parque de vivienda de toda Catalunya debe ser de alquiler asequible. A este objetivo contribuyen también otras herramientas como la adquisición de vivienda mediante tanteo y retracto, el programa de emancipación juvenil, la movilización de viviendas vacías y la reserva de suelo público.

El Govern defiende que este concurso "complementa tanto la promoción pública directa como la actividad del tercer sector" y constituye una muestra inequívoca de la voluntad de dar la vuelta a la situación de la vivienda mediante fórmulas innovadoras, consenso institucional y colaboración público-privada, ha insistido la responsable sectorial del Govern de vivienda, con el objetivo de crear un parque asequible estable, permanente y gestionado con criterios de calidad y eficiencia en todo el territorio.