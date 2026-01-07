Calendario laboral de España del 2026 (con todos los festivos)

Fiestas en el trabajo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace unos meses el calendario laboral de 2026, con todos los festivos, nacionales y propios de la comunidad autónoma. En total quedan establecidos 14 días festivos a lo largo del año, 8 de ellos de carácter común para todos los territorios, más cuatro adicionales que fijará cada autonomía y dos más que fijará cada municipio.
Festivos en España este 2026
Estos son los 8 festivos del calendario laboral de 2026 para toda España aprobados por el Boletín Oficial del Estado:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Reyes Magos
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo (viernes): Día Internacional de los Trabajadores.
- 15 de agosto (sábado): La Asunción.
- 12 de octubre (lunes): Día de la Hispanidad.
- 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
En 2026, cada comunidada autónoma agregará cuatro día extras, a elegir entre el 2 de abril (Jueves Santo), el 6 de abril (Lunes de Pascua), el 24 de junio (Sant Joan), el 2 de noviembre (lunes siguiente a Todos los Santos), 7 de diciembre (lunes siguiente al Día de la Constitución) y el 26 de diciembre (Sant Esteve). O el día de celebración de la festividad propia de cada comunidad autónoma, en el caso de Catalunya, el 11 de septiembre.
