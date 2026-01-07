Fiestas laborales
Calendario laboral de Barcelona de 2026 (con todos los festivos)
Calendario laboral de España 2026
Calendario laboral de Catalunya 2026
Barcelona
El calendario laboral del año 2026 en Barcelona tiene 15 días festivos que se reparten en días festivos de carácter nacional, autonómicos y locales.
En total hay 9 días de ámbito estatal que se celebran en todo el territorio al mismo tiempo: ocho festivos no sustituibles más el Día de Reyes, que todas las comunidades autónomas han decidido mantener; y otros tres que podrán designar estas últimas. Por último, se añaden otros 2 días de carácter local que elige cada ayuntamiento.
En 2026, cada comunidad autónoma agregará un día extra, a elegir entre el 17 de abril, el 21 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable.
Festivos en Barcelona en 2026
Esta es la lista completa de festivos en Barcelona en el 2026:
- 1 de enero, jueves: Año Nuevo
- 6 de enero, martes: Día de Reyes
- 3 de abril, viernes: Viernes Santo
- 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua
- 1 de mayo, viernes: Día del Trabajo
- 25 mayo, lunes: Segunda Pascua
- 24 de junio, miércoles: Sant Joan
- 15 de agosto, sábado: La Asunción
- 11 de septiembre, viernes: La Diada
- 24 septiembre, jueves: La Mercè
- 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad
- 8 de diciembre, martes: La Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, viernes: Navidad
- 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve
