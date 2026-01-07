Estos son todos los festivos de Catalunya este 2026: puentes y fines de semana largos

Con el inicio de 2026 y tras el fin de las vacaciones de Navidad, muchos catalanes ya tienen la mirada puesta en los días festivos de los que podrán disfrutar este año.

Planificar escapadas con antelación se ha convertido en un hábito cada vez más común, sobre todo para quienes buscan asegurarse buenos precios, destinos menos masificados y tiempo para organizarlo todo con calma.

A ello se suma la planificación laboral: los trabajadores deberán decidir en qué momentos tomar sus vacaciones, y son muchos los que optan por hacerlo coincidir con puentes y festivos para exprimir al máximo sus días libres.

Hasta cuatro puentes

Otros, en cambio, prefieren reservarlos estratégicamente para viajar fuera de temporada, evitar aglomeraciones y disfrutar de una experiencia más tranquila.

Sea cual sea la estrategia, el BOE ya ha publicado el calendario laboral de 2026 para las comunidades autónomas: en total habrá 16 festivos en Catalunya, de los cuales diez serán estatales, cuatro catalanes y otros dos exclusivamente locales.

Y es que este año se podrán hacer hasta cuatro puentes y siete fines de semana largos para disfrutar de un merecido descanso.

La lista definitiva

Este es el listado oficial de los festivos en Barcelona:

1 de enero, jueves: Fin de año - Estatal.

- Estatal. 6 de enero, martes: Reyes - Estatal.

- Estatal. 3 de abril, viernes: Viernes Santo - Estatal.

- Estatal. 6 de abril, lunes: Lunes de Pascua - Catalunya.

- Catalunya. 1 de mayo, viernes: Día del Trabajador - Estatal.

- Estatal. 25 de mayo, lunes: Segunda Pascua - Barcelona.

- Barcelona. 24 de junio, miércoles: Sant Joan - Catalunya.

- Catalunya. 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen - Estatal.

- Estatal. 11 de septiembre, viernes: Diada de Catalunya - Catalunya.

- Catalunya. 24 de septiembre, jueves: La Mercè - Barcelona.

- Barcelona. 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad - Estatal.

- Estatal. 1 de noviembre, domingo: Todos los santos - Estatal.

- Estatal. 6 de diciembre, domingo: Día de la Constitución - Estatal.

- Estatal. 8 de diciembre, martes: Día de la Inmaculada Concepción - Estatal.

- Estatal. 25 de diciembre, viernes: Navidad - Estatal.

- Estatal. 26 de diciembre, sábado: Sant Esteve - Catalunya.

No obstante, los dos primeros festivos del año ya han transcurrido, por lo que hasta Semana Santa no habrá día de descanso, exceptuando los fines de semana.

El próximo día no lectivo es el 3 de abril, jornada en que se celebra el Viernes Santo y, como cae en el quinto día de la semana, los catalanes podrán disfrutar de hasta cuatro días de descanso, teniendo en cuenta que el lunes, día 6 de abril, se celebra la Pascua.