Beauty Cluster afronta 2026 con la sostenibilidad, la tecnología y el consumo experiencial en su hoja de ruta

La industria de la belleza está en un buen momento y Barcelona destaca como epicentro clave del sector, impulsada por Beauty Cluster como uno de sus principales dinamizadores. En 2025, este mercado registró un crecimiento del 5%, con un volumen de consumo aproximado de 11.500 millones de euros —incluidas firmas extranjeras que se venden en España—, y una facturación nacional cercana a los 8.000 millones. Este año, el gasto medio por consumidor en cosmética, perfumería y cuidado personal alcanzará los 220 euros por habitante. "Antes se priorizaba lo estético; ahora el consumo está virando hacia el bienestar", señala Adrià Martínez, director general de Beauty Cluster, la asociación con sede en la capital catalana, que engloba a 250 empresas de la industria.

Este nuevo consumo experiencial es, según Martínez, uno de los grandes desafíos para las firmas del sector en 2026, junto a la sostenibilidad —estrechamente ligada a nuevas normativas— y la integración de la inteligencia artificial para personalizar ofertas a un cliente "cada vez más informado, que busca la evidencia científica". Los datos que manejan indican que las búsquedas de ingredientes han aumentado un 40% en dos años y el 61% de los 'millennials' compara los activos antes de elegir el producto.

En este contexto, el director general de Beauty Cluster reivindica la importancia de reconocer la relevancia estratégica de la industria de la belleza en el conjunto de la economía. Las empresas de perfumería, cosmética y cuidado personal generan más del 1% del PIB español, mientras que en Catalunya supera el 4% en facturación empresarial. Martínez argumenta que España figura en el top diez mundial de exportaciones cosméticas y es el segundo exportador global de perfumería —por detrás de Francia—, superando sectores tradicionales como calzado, vino o aceite.

Sin embargo, según el ejecutivo, las ayudas públicas o los planes industriales no tratan al sector como prioridad, como si hace con la automoción o la agroalimentaria. "Siempre acabamos en desplegables secundarios: industria química, bienestar —con peluquerías y centros estéticos que no cubrimos— o incluso farmacéutica", lamenta. El sector genera más de 50.000 puestos directos y cerca de 300.000 indirectos. "Tenemos peso económico pero la Administración no nos vislumbra como motor estratégico", subraya.

Principales mercados

La mitad de las empresas del sector ubicadas en Catalunya son exportadoras regulares. Casi la mitad de las exportaciones cosméticas (48%) se orientan a mercados extracomunitarios, consolidando esta industria como potencia global. Dentro de Europa, el 52% de las ventas al exterior fluyeron hacia la UE y EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, en sus siglas en inglés), con un 10% adicional al resto del continente. Extracontinentalmente, Latinoamérica captó el 11%, América del Norte el 10%, Asia-Pacífico el 8%, Oriente Medio el 4%, África el 3% y Oceanía el 2%. Los principales mercados extracomunitarios fueron EEUU, Reino Unido, México, Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur, Turquía, Australia, Chile y Hong Kong, que lideran la demanda de productos de belleza españoles. Según los datos presentados en el Beauty Trends Lab 2025, organizado por Beauty Cluster, el mercado mundial alcanzará los 580.000 millones de dólares en 2027 con un crecimiento anual del 6%, liderado por el 'e-commerce' (con un crecimiento anual del 12%) y el segmento premium (+8%).

Beauty Cluster nació en Barcelona 2014 como iniciativa pública para impulsar un potente núcleo industrial, que abarca desde materias primas hasta productos finales y servicios auxiliares. Con fundadores como Bella Aurora, MartíDerm, EG Active, Ainea y la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en estos doce años, ha multiplicado su tamaño hasta los 250 socios actuales, con un crecimiento anual cercano al 10%.

"La clave del clúster radica en integrar toda la cadena de valor: desde proveedores de principios activos y materias primas hasta productos terminados, packaging y agencias de marketing", explica el director general de la entidad. Este enfoque colaborativo ha permitido que muchas empresas asociadas, inicialmente muy pequeñas, escalen su dimensión junto al cluster. Aunque poco más del 70% de los socios se concentra en Catalunya, desde 2021 el clúster ha ampliado su alcance a Valencia y Madrid, donde detectaron polos empresariales importantes en el sector cosmético.

Según Martínez, integrarse en Beauty Cluster ofrece conexiones clave con toda la industria cosmética, acelerar la internacionalización y potenciar la competitividad, especialmente de las pymes. El 75% de los socios de Beauty Cluster son pequeñas empresas, un 10% son medianas y el resto son grandes empresas que facturan más de 100 millones de euros. Además, "formamos parte de la Global Cosmetic Cluster, que son asociaciones empresariales como la nuestra pero en todo el mundo, desde Francia a Italia hasta Estados Unidos, Corea o Japón, lo que permite mejorar la ventaja competitiva de nuestros socios mediante colaboraciones estratégicas y acceso a hubs globales del sector de la belleza", concluye.