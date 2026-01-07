Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pensiones

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela los cuatro datos que hay que tener claros antes de jubilarse: "Son los que determinan el importe de tus prestaciones"

El trabajador reconoce que muchos trabajadores se han encontrado "con situaciones muy complejas" por no vigilar estas cuestiones

La 'generación sándwich' más allá de la jubilación: "Llevo cuidando a mis padres, mi tía y mis nietos 10 años"

Una jubilada tiene que devolver casi 5.000 euros a la Seguridad Social por trabajar cuatro meses en hostelería

Pedro Sanjuán

Conocer tu situación de cotización a la Seguridad Social no es un mero trámite administrativo, sino una cuestión clave para tu futuro. A menudo se da por sentado que estos datos están controlados, pero la realidad es que muchas personas no son conscientes de cómo esta información influye directamente en sus prestaciones.

Es vital saber de antemano los años que llevas cotizados o la cantidad que cotizas mensualmente "de cara a tu protección social y a tu futuro bienestar, porque son los que determinan el importe de tus prestaciones", ha advertido el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz. El trabajador reconoce que muchos trabajadores se han encontrado "con situaciones muy complejas" por no vigilar estas cuestiones, y no solo puede ocasionar problemas en la jubilación, también en caso de desempleo, baja de maternidad o la pensión por incapacidad.

El funcionario destaca la importancia de conocer "cuánto y para qué cotizamos", información que "está disponible y es accesible". Si accedes a la sede electrónica de la Seguridad Social y registras tu teléfono en la base de datos de la tesorería o accedes a la sede electrónica de la Seguridad Social, "conocerás la fecha de alta y de baja de las empresas en las que has estado trabajando, el porcentaje de jornada, a tiempo parcial o jornada completa, y los días cotizados".

La clave de todas las prestaciones

Otro informe "que mucha gente desconoce es el de base de cotización", que está también en la sede electrónica. "Este dato es importantísimo de cara a las prestaciones que vas a recibir, porque aparecen las bases con las que cotizas mensualmente. Y digo que es importante porque es la que determinará la cuantía de nuestras prestaciones", ha asegurado el experto.

"Para una prestación por desempleo se calcula con la media de las bases de cotización de los seis últimos meses. Para una baja de maternidad o paternidad se abona el 100% de la base de cotización del mes inmediatamente anterior. Y en el caso de una incapacidad temporal, la base de cotización que se toma es la del mes anterior a la baja médica", ha explicado en un vídeo en YouTube.

Este dato es básico para todas las prestaciones. "Para una pensión de incapacidad, debilidad o de jubilación, la base de cotización es la que determinará el importe de nuestra futura pensión. Por eso, para no llevarnos sustos en el futuro, es importante conocer algunas cuestiones", ha advertido.

Las cuatro reglas básicas

  1. Saber si estamos dados de alta laboral correctamente
  2. ¿Qué tipo de jornada laboral tenemos? ¿A tiempo completo o a tiempo parcial?
  3. ¿Por qué importe estamos cotizando? ¿Cuál es nuestra base de cotización?
  4. Conocer los requisitos de las prestaciones

