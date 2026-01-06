Festivo
Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya hoy 6 de enero, Día de Reyes
Centros comerciales abiertos hoy, 6 de enero, Día de Reyes, en Barcelona
El 6 de enero, el día de Reyes, es el segundo festivo nacional de este 2026, después de la festividad de Año Nuevo el día 1. Este día está marcado por la apertura de regalos y las últimas comidas y reuniones familiares de Navidad. Eso sí, también hay quien apura al máximo y necesita hacer compras de última hora; quizás habiendo olvidado el Roscón, postre imprescindible.
Aunque la mayoría de tiendas y supermercados permanecerán cerrados en un día tan señalado, algunos pocos establecimientos abrirán para aquellos que necesiten solventar sus compras de urgencia.
Calendario comercial
Cada comunidad autónoma tiene su calendario comercial. También sus municipios, como Barcelona, deciden algunos de sus festivos. En Catalunya, el día 6 de enero - sí el 5 - no es uno de los festivos y domingos autorizados para que abran los comercios.
Eso sí, algunos establecimientos pueden abrir, especialmente en zonas turísticas o con permisos especiales.
¿Qué supermercados abren?
La gran mayoría de cadenas de supermercados permanecerán cerradas el día 6. Los únicos supermercados que harán excepciones en algunas de sus tiendas son Carrefour y Dia.
Bon Preu / Esclat
Los supermercados del Grupo Bonpreu (Bonpreu y Esclat) no abrirán. Sí que estarán abiertas las tiendas de las gasolineras Esclat Oil.
Carrefour
Los supermercados de la empresa francesa permanecerán cerrados. Eso sí, algunas tiendas de CarrefourExpress sí que abrirán sus puertas con un horario especial. Se recomienda comprobar en la página web las tiendas que estarán abiertas y su horario, que puede variar según el tipo de establecimiento (Carrefour, Market, Express, 24 horas).
Lidl
La cadena alemana mantendrá cerrados todos sus establecimientos. En su página web podrás comprobar el horario de sus centros.
Aldi
Al igual que la cadena Lidl, las tiendas Aldi también mantendrán cerrados sus supermercados.
Dia
Muchos de los supermercados estarán cerrados el Día de Reyes. Pese a eso, especialmente en Barcelona, algunas de sus tiendas sí que abrirán con un horario especial de festivos. Es recomendable consultar la tienda específica en el buscador de la página web.
Mercadona
La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada durante los festivos y domingos en línea con su política. Este 6 de enero no será una excepción, con la mayoría de sus tiendas cerradas. Consulta su horario en la página web.
El Corte Inglés
Los centros comerciales de El Corte Inglés estarán cerrados, de la misma manera que sus supermercados.
Alcampo
Alcampo tampoco abrirá sus centros el día 6. Consulta en su página web el calendario y los horarios de la tienda que planees visitar.
