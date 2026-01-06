Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos regalos de Reyes tendrán que declararse a Hacienda | Lista

Los juguetes y detalles habituales seguirán lejos del radar fiscal, pero hay obsequios y transferencias de dinero que deben pagar impuestos

El haba del roscón de Reyes: su auténtico origen

Mi hermano vive gratis en una casa heredada: ¿Puedo reclamarle el alquiler? El abogado David Jiménez resuelve las dudas

Regalos debajo de un árbol de Navidad.

Regalos debajo de un árbol de Navidad. / Pixabay / Alexandra Koch

Pedro Sanjuán

Estos Reyes, la ilusión también tiene letra pequeña: algunos regalos tendrán que 'pasar por caja' y declararse ante Hacienda, igual que cualquier otra donación de alto valor.

La mayoría de los presentes seguirán siendo pura magia navideña, pero cuando el obsequio se parece más a una inversión que a un detalle, entra en juego el fisco.

Qué regalos mira Hacienda

La clave está en distinguir entre regalos cotidianos y patrimonio encubierto.

  • Juguetes, ropa, perfumes, libros o pequeños aparatos electrónicos quedan totalmente al margen del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, porque su valor económico es moderado y forman parte del intercambio habitual de regalos.
  • En cambio, casas, coches, grandes sumas de dinero, joyas de alto valor u obras de arte pueden ser considerados donaciones sujetas a tributación por parte de la administración autonómica.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda recuerdan que el foco no está en la tradición de Reyes, sino en los regalos que suponen una transmisión relevante de riqueza.

Impuesto de Donaciones en juego

Cuando el regalo deja de ser simbólico y pasa a tener un evidente peso patrimonial, la administración autonómica puede exigir que se declare y se liquide el Impuesto sobre Donaciones.

  • Se analiza el valor del bien (inmueble, vehículo, joya, dinero...) y el grado de parentesco entre quien regala y quien recibe, aplicando las bonificaciones que tenga aprobadas cada comunidad autónoma.
  • La obligación de tributar recae en el donatario, es decir, en quien recibe el regalo, que deberá presentar la declaración en la comunidad donde resida o, en el caso de inmuebles, donde esté situada la vivienda.

Aunque el control no es masivo sobre los regalos de Reyes, recibir un coche o una transferencia elevada no pasa desapercibido si Hacienda cruza datos bancarios o registrales.

Plazos y margen de maniobra

El tiempo juega un papel importante en este tipo de obsequios de lujo.

La Administración dispone de hasta cuatro años para revisar la operación desde que vence el plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Si durante ese periodo hay una actuación de comprobación, una notificación o cualquier reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente, el plazo de prescripción se interrumpe y vuelve a empezar.

Esto significa que, aunque el regalo se haga en un ambiente familiar y festivo, el posible control de Hacienda se extiende mucho más allá de la noche de Reyes.

Diferencias entre comunidades

No todos los españoles pagan lo mismo si reciben un regalo de alto valor, porque el impuesto está cedido a las comunidades autónomas.

Hay territorios que han reducido de forma notable la carga fiscal en donaciones entre familiares directos, hasta casi eliminarla en ciertos supuestos.

Sin embargo, otros, como Catalunya, mantienen una fiscalidad más estricta y exigen un esfuerzo tributario mayor cuando el obsequio adopta la forma de vivienda, coche o una gran suma de dinero.

Esta disparidad convierte el mapa fiscal de los Reyes Magos en un auténtico puzle, donde el mismo regalo puede tener un coste muy diferente según la comunidad.

Cuánto gastan los españoles en Reyes

Pese a estas particularidades fiscales, el grueso del gasto navideño sigue concentrado en regalos tradicionales que no generan obligaciones con Hacienda.

Según las previsiones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este año los españoles gastarán de media 796 euros durante la campaña navideña, una cifra que refleja cómo el consumo se dispara en estas semanas, en la que los regalos juegan un papel protagonista, ya que casi la mitad del presupuesto navideño se destinará a presentes.

En la cesta de compra navideña se imponen perfumes, moda, juguetes, calzado, complementos y libros, todos ellos productos por debajo del radar tributario, salvo que se compren en versiones de lujo extremo.

En definitiva, la magia de los Reyes seguirá siendo gratuita para la mayoría, pero quienes estrenen vivienda, coche o una transferencia de varios ceros deberán pensar también en la carta a Hacienda.

