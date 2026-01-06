Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería del Niño 2026Comprobar Lotería del Niño 2026Hora Sorteo del Niño 2026Centros comerciales abiertosTiroteo CaracasNavajas CatalunyaVenezuelaPrincesa LeonorBadalonaDelcy RodríguezHorario Supercopa
instagramlinkedin

Comercio

Las rebajas se imponen a los descuentos continuos y el sector prevé un 4% más de ventas

Aunque el gasto previsto per cápita aumenta este año hasta máximos históricos, el consumidor español se muestra menos convencido del valor real de los descuentos tradicionales

-Una tienda anuncia rebajas al 50% en Bilbao.

-Una tienda anuncia rebajas al 50% en Bilbao. / LUIS TEJIDO / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4 % más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con las compras navideñas, han empezado en algunos comercios y webs y comenzarán mañana en los grandes centros comerciales para un año en el que se espera un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.

En 2025, Acotex sitúa un descenso del 2,2 % en las ventas del mes de enero sobre 2024, cuando la facturación fue un 1,8 % mayor que en 2023, mientras que en años previos los incrementos habían sido del 9,9 % interanual en 2023 y del 34,8 % en 2022 sobre 2021, unas cifras alteradas por completo por la pandemia.

07/01/2024 Varias personas, en los primeros minutos de rebajas, en El Corte Inglés de la calle Preciados, a 7 de enero de 2024, en Madrid (España). La campaña de Navidad y de rebajas ha marcado un incremento notable en empleo, ya que ha creado cerca de 28.532 puestos en los sectores de compras, logística y almacén, así como en atención al cliente. Esto supone un incremento del 40% respecto al año anterior. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press

Varias personas, en un periodo de rebajas. / Jesus Hellin 2023 / Europa Press

La patronal considera que esta campaña que se inicia mañana se caracterizará por "descuentos agresivos iniciales" del 50 %, que alcanzarán "en muchos casos" el 60 % y el 70 % en segundas rebajas.

No obstante, el consumidor "sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas de invierno son una oportunidad para comprar el inventario de las tiendas con importantes descuentos", según señaló Acotex este lunes en un comunicado.

El consumidor gastará 104,65 euros estas rebajas

En esa misma horquilla, en la de aumentar entre un 4 y un 5 % las ventas, se mueven las previsiones del presupuesto medio por persona.

El comparador Banqmi sitúa el presupuesto medio en 104,65 euros, frente a los 100,01 euros de 2025, un 4,64 %, aunque estas rebajas se enmarcan en un contexto de consumo "más prudente y selectivo", marcado por la subida de precios y por un cambio progresivo en la forma de buscar descuentos.

Así, aunque el gasto previsto per cápita aumenta este año hasta máximos históricos, el consumidor español se muestra menos convencido del valor real de los descuentos tradicionales y más inclinado a comparar precios, diversificar canales de compra y aprovechar ofertas a lo largo de todo el año, especialmente en el entorno 'online'.

Imagen de archivo de un cartel de Rebajas en un comercio. EFE/Ismael Herrero

Imagen de archivo de un cartel de Rebajas en un comercio. / Ismael Herrero / EFE

Por regiones, el mayor presupuesto per cápita para todas las rebajas se sitúa en La Rioja, con 118,13 euros, mientras que el menor será el de Galicia, donde cada persona tiene previsto gastarse 90,01 euros. Tras La Rioja, se sitúan País Vasco (114,45 euros), Madrid (111,98 euros), Asturias (108,24 euros) y la Comunitat Valenciana, con 106,14 euros.

Los habitantes de Aragón (105,34 euros), Cataluña (105,14 euros) y Navarra (105,11 euros) gastarán de media unos 105 euros, en Asturias serán 104,41 euros y en Castilla y León, 104,32 euros, mientras que en Murcia (100,34 euros) y Castilla-La Mancha (100,13) ese presupuesto se sitúa en los cien euros.

Por debajo se encuentran Andalucía (99,14 euros), las Islas Baleares (97,34 euros), Melilla (94,15 euros) y Ceuta (93,35 euros), además de Extremadura, donde ese presupuesto se reduce a 91,45 euros, y las Islas Canarias, con 91,10 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  7. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  8. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos

Cesión de solares al Govern y recargos al IBI: así luchan los municipios de Tarragona contra la crisis de la vivienda

Cesión de solares al Govern y recargos al IBI: así luchan los municipios de Tarragona contra la crisis de la vivienda

El misterioso origen de la gran roca partida en dos del desierto de Arabia Saudí

El misterioso origen de la gran roca partida en dos del desierto de Arabia Saudí

¿Puedo cobrar con Bizum la Lotería del Niño? Esta es la respuesta

¿Puedo cobrar con Bizum la Lotería del Niño? Esta es la respuesta

Directo | Lotería del Niño 2026, hora del sorteo de Reyes, números premiados y dónde comprobar décimos

Directo | Lotería del Niño 2026, hora del sorteo de Reyes, números premiados y dónde comprobar décimos

La Coalición de Voluntarios se reúne en París para concretar las garantías de seguridad para Ucrania

La Coalición de Voluntarios se reúne en París para concretar las garantías de seguridad para Ucrania

Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya hoy 6 de enero, Día de Reyes

Supermercados y tiendas abiertas en Barcelona y Catalunya hoy 6 de enero, Día de Reyes

El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: "Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas"

El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: "Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas"

La IA señala la terminación que puede ganar la Lotería del Niño 2026: esto dice ChatGPT

La IA señala la terminación que puede ganar la Lotería del Niño 2026: esto dice ChatGPT