¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés

Pasado el fin de año, el día de Reyes marca el final de las fiestas de Navidad y, cuando parece que todo vuelve a la normalidad, empieza la temporada de rebajas de invierno. Las tiendas tienen a la venta sus piezas con los mejores descuentos para poner el broche de oro a la temporada del frío.

Las rebajas

Con descuentos que se sitúan entre el 20% y el 70%, las rebajas de invierno son el mejor momento para hacer una renovación de armario. La mayoría de marcas se adhieren a estos descuentos y puedes aprovechar tanto para comprar en tiendas más exclusivas, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Ralph Lauren, o en las grandes cadenas como Zara, Mango o El Corte Inglés, siempre al mejor precio.

Es una gran oportunidad para comprar productos de invierno, como chaquetas, jerséis, sudaderas y abrigos, aparte de calzado, tanto en las tiendas físicas como en la página web de estas.

Las fechas destacadas

Como es habitual en Catalunya, las rebajas empiezan el primer día laborable después de Reyes, este año es el día 7 de enero de 2025. Sin embargo, esta fecha puede variar según la comunidad autónoma, donde algunas tiendas pueden empezar a lanzar los descuentos a partir del día 2 de enero.

Las rebajas suelen alargarse unas semanas y extenderse hasta finales de febrero o principios de marzo, hecho que da mucho margen para planificar y cazar los mejores descuentos.