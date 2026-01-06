Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026Hora sorteo Lotería Niño 2026Centros comerciales abiertosNavajas CatalunyaVenezuelaTiroteo CaracasPrincesa LeonorBadalonaDelcy RodríguezHorario Supercopa
instagramlinkedin

Descuentos

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés

Se podrán ver descuentos de entre el 20% y el 70%

Lotería del Niño 2026, en directo: última hora del sorteo de Reyes

Archivo - Una persona pasa delante de un escaparate durante el comienzo de las rebajas

Archivo - Una persona pasa delante de un escaparate durante el comienzo de las rebajas / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Mariona Artigas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pasado el fin de año, el día de Reyes marca el final de las fiestas de Navidad y, cuando parece que todo vuelve a la normalidad, empieza la temporada de rebajas de invierno. Las tiendas tienen a la venta sus piezas con los mejores descuentos para poner el broche de oro a la temporada del frío.

Las rebajas

Con descuentos que se sitúan entre el 20% y el 70%, las rebajas de invierno son el mejor momento para hacer una renovación de armario. La mayoría de marcas se adhieren a estos descuentos y puedes aprovechar tanto para comprar en tiendas más exclusivas, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein o Ralph Lauren, o en las grandes cadenas como Zara, Mango o El Corte Inglés, siempre al mejor precio.

Es una gran oportunidad para comprar productos de invierno, como chaquetas, jerséis, sudaderas y abrigos, aparte de calzado, tanto en las tiendas físicas como en la página web de estas.

La 'milla de oro de la decoración' ya ocupa casi una cuarta parte del comercio de la Diagonal en Barcelona

La 'milla de oro de la decoración' ya ocupa casi una cuarta parte del comercio de la Diagonal en Barcelona

Las fechas destacadas

Como es habitual en Catalunya, las rebajas empiezan el primer día laborable después de Reyes, este año es el día 7 de enero de 2025. Sin embargo, esta fecha puede variar según la comunidad autónoma, donde algunas tiendas pueden empezar a lanzar los descuentos a partir del día 2 de enero.

Las rebajas suelen alargarse unas semanas y extenderse hasta finales de febrero o principios de marzo, hecho que da mucho margen para planificar y cazar los mejores descuentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  6. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  7. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
  8. Las cabalgatas de Reyes en Barcelona este 2026, barrio a barrio: horarios y recorridos

Ráfagas de disparos en la residencia presidencial de Venezuela

Las personas con TDAH identifican fortalezas que pueden mejorar su salud mental, según un estudio

Las personas con TDAH identifican fortalezas que pueden mejorar su salud mental, según un estudio

Esta es la hamburguesa de Texas con estrella Michelin y doble ‘umami’ que llega en 2026 a Madrid

Esta es la hamburguesa de Texas con estrella Michelin y doble ‘umami’ que llega en 2026 a Madrid

James Bond y Takashi Murakami: dos champanes para coleccionistas

James Bond y Takashi Murakami: dos champanes para coleccionistas

Un documental sobre un 'crack' del espeto opta a la nominación de los Goya

Un documental sobre un 'crack' del espeto opta a la nominación de los Goya

¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?

¿Qué deberías tener en cuenta al compartir un décimo de la Lotería de Niño 2026?

DIRECTO VENEZUELA | Trump afirma que controla Venezuela y que no se harán elecciones todavía

DIRECTO VENEZUELA | Trump afirma que controla Venezuela y que no se harán elecciones todavía

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés

¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026? Estas son las fechas en Zara, Mango y El Corte Inglés