Los préstamos sin intereses del ICF han permitido a 426 jóvenes comprar su primer piso en Catalunya

Fueron anunciados el pasado mes de junio, aprovados en octubre y hoy, pocos días después del inicio de 2026, el Govern ha querido actualizar su desempeño. Los préstamos ICF Habitatge Emancipació ya han facilitado la compra de 426 viviendas, según ha anunciado este martes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una visita a una familia beneficiaria en Barcelona. Y, pese al cambio de año, ha subrayado, el problema persiste: “La vivienda continúa siendo una de las principales prioridades del Govern”.

El balance confirma el ritmo de implantación de esta línea de financiación pública, que ya suma más de 1.400 solicitudes aprobadas por el Institut Català de Finances (ICF). Illa ha insistido en que se trata de uno de los grandes retos sociales del momento y ha defendido que el Ejecutivo catalán seguirá destinando los recursos necesarios para facilitar el acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes.

Los préstamos Emancipación son créditos hipotecarios sin intereses impulsados por el ICF, en nombre de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y financiados a través del Fondo Público de Emancipación aprobado en octubre. Su principal característica es que permiten aplazar el pago de la entrada del primer piso hasta que el comprador haya terminado de amortizar la hipoteca principal. La ayuda puede cubrir hasta el 20% del valor del inmueble, con un máximo de 50.000 euros.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha visitado a una familia que ha recibido un préstamo ICF Habitatge Emancipació para financiar la entrada de su primera vivienda. / Cedida

Dotación de 500 millones de euros

La iniciativa, considerada pionera en el conjunto del Estado, está dirigida a jóvenes con capacidad para asumir una hipoteca, pero sin el ahorro suficiente para afrontar el desembolso inicial. Para sostener el programa, la Generalitat ha comprometido una dotación de 500 millones de euros entre 2025 y 2029, a razón de 100 millones anuales.

Más allá del alivio financiero inmediato, el Govern busca un efecto estructural sobre el mercado. Ello porque las viviendas adquiridas mediante estos préstamos pasan a integrarse de forma permanente en el parque de vivienda protegida y, en caso de venta futura, el precio queda limitado al importe original de compra, ajustado por inflación y determinadas reformas. El objetivo es quese preserve su carácter asequible y, al mismo tiempo, garantizar la recuperación de la inversión realizada.

A su vez, este programa se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo catalán para abordar la emergencia habitacional. El propio Illa presentó los Préstecs Emancipació el pasado junio como una de las piezas clave del Plan 50.000 Viviendas, con el que la Generalitat aspira a acercarse progresivamente a los estándares europeos de vivienda pública. Тогда, el presidente defendió que facilitar la emancipación juvenil y ampliar el parque protegido “son dos caras de la misma moneda”, y vinculó la política de vivienda a la capacidad futura de financiación pública.