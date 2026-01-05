Las petroleras Chevron, Exxon y ConocoPhillips suben con fuerza tras el giro político en Venezuela

Los títulos de las grandes petroleras en Estados Unidos, entre ellos ConocoPhillips, ExxonMobil y Chevron —la única compañía estadounidense que actualmente opera en Venezuela— se han disparado con fuerza este lunes en el parqué neoyorquino tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York el pasado sábado.

En concreto, Chevron ha sido el más beneficiado del rally en el otro punto del Atlántico, y ha llegado a revalorizarse hasta un 10% en la preapertura de Wall Street, equivalente a cerca de 31.000 de dólares (26.000 millones de euros) en capitalización bursátil en una sola sesión.

Chevron es la única empresa estadounidense que ha permanecido en el país sudamericano tras la salida de rivales como ExxonMobil o ConocoPhillips hace dos décadas, cuando el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó los activos petroleros en Venezuela. Chevron, por su parte, optó a quedarse en el país tras negociar varios joint-ventures con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA, por sus siglas). La empresa, que no es sujeta a las sanciones de Washington, mantiene operaciones limitadas y es responsable por la producción de casi un tercio del petróleo en el país tras recibir exenciones de según sus cuentas anuales.

Las acciones de ConocoPhillips y ExxonMobil también han subido con fuerza este lunes, aunque a menor medida, con avances en torno al 7,50% y el 4,40%, respectivamente, sobre las 13.30 horas (hora peninsular española) este lunes. ConocoPhillips, que se ha visto envuelto en un arbitraje con Caracas por 12.000 millones de dólares (10.282 millones de euros), no ha descartado un regreso a Venezuela, aunque ha comunicado que "sería prematuro especular sobre cualquier actividad comercial o inversión futura" en declaraciones a la agencia Reuters.

La salida de ExxonMobil en 2007 también se tradujo en grandes pérdidas para la multinacional, que demandó al estado de Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la corte de arbitraje del Banco Mundial.

Optimismo y cautela ante un regreso a Venezuela

La reacción vertiginosa del mercado llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase su intención de invertir millones de dólares en la industria petrolera venezolana y el regreso de los gigantes energéticos a Caracas. “Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses —las más grandes del mundo— inviertan miles de millones de dólares, reparen las infraestructuras gravemente dañadas y empiecen a generar ingresos para el país”, declaró el mandatario republicano en Mar-a-Lago (Florida) tras la detención del político el pasado sábado. En España, el foco está en Repsol, que mantiene exposición a Venezuela a través de varios joint-ventures con la PDVSA y acumula una revalorización cerca del 2,60%.