La peste porcina africana suma ya 47 jabalíes muertos, todos ellos en la zona cero de Cerdanyola

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmado este lunes que la peste porcina africana (PPA) ha causado la muerte de otros 18 jabalíes, hallados todos ellos dentro del foco inicial de de Cerdanyola del Vallès, con lo que la cifra total de animales infectados por la enfermedad asciende a 47. Ordeig ha detallado que estos últimos positivos se han acumulado durante los últimos 12 días, lo que no implica que las infecciones se hayan disparado. Hasta el momento, ha indicado el titular de Agricultura, se han analizado los cadáveres de 621 jabalíes.

Por otro lado, el conseller ha avanzado que este miércoles se convocará la primera reunión de la Mesa del Senglar de Catalunya para definir la estrategia para contener a la población de estos animales. El encuentro se celebrará en el Palau de la Generalitat y lo encabezará el presidente, Salvador Illa.