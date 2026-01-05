Crisis ganadera
La peste porcina africana suma ya 47 jabalíes muertos, todos ellos en la zona cero de Cerdanyola
La Generalitat convoca para este miércoles la primera reunión de la Taula del Senglar de Catalunya, para coordinar las acciones que permitan controlar la expansión de esta especie
El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmado este lunes que la peste porcina africana (PPA) ha causado la muerte de otros 18 jabalíes, hallados todos ellos dentro del foco inicial de de Cerdanyola del Vallès, con lo que la cifra total de animales infectados por la enfermedad asciende a 47. Ordeig ha detallado que estos últimos positivos se han acumulado durante los últimos 12 días, lo que no implica que las infecciones se hayan disparado. Hasta el momento, ha indicado el titular de Agricultura, se han analizado los cadáveres de 621 jabalíes.
Por otro lado, el conseller ha avanzado que este miércoles se convocará la primera reunión de la Mesa del Senglar de Catalunya para definir la estrategia para contener a la población de estos animales. El encuentro se celebrará en el Palau de la Generalitat y lo encabezará el presidente, Salvador Illa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado