Consejos
Regalos de Reyes para parejas: olvida viajes y perfumes, apuesta por esto
Cuidado con estas ofertas de una reconocida marca de productos electrónicos: es una estafa
Pedro Sanjuán
La Navidad es uno de los períodos más entrañables del año, y la ilusión de los niños al esperar los regalos del Caga Tió, Papá Noel o los Reyes se extrapolan a los adultos. Dar y recibir paquetes es otro de los momentos icónicos de estas festividades, pero no siempre es fácil acertar.
Pese a que la mayoría de parejas se conocen muy bien, después de celebrar varios cumpleaños y aniversarios, es difícil pensar en un regalo original que emocione a la otra persona. ¿Viajes, ropa, juegos, joyas o experiencias? Las posibilidades son infinitas, y escoger puede convertirse en una ardua tarea.
En los últimos meses, ChatGPT ha escalado posiciones en nuestra sociedad y se ha convertido en la primera opción cuando abundan las dudas. Las fiestas navideñas no son una excepción, y muchas personas han buscado la solución en la Inteligencia Artificial para encontrar el regalo perfecto.
La IA más antimaterialista
Esta herramienta digital ha querido huir de lo materialista. Lejos de recomendar un accesorio o prenda de una marca de lujo, defiende que el mejor regalo para tu pareja es un álbum de fotos que recoja los recuerdos que habéis vivido juntos.
ChatGPT también da algunos consejos para que sea todavía más original, haciendo este álbum de fotos de manera artesana o añadiendo algunas frases que sean importantes en vuestra relación.
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado