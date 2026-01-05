Regalos de Reyes para parejas: olvida viajes y perfumes, apuesta por esto

La Navidad es uno de los períodos más entrañables del año, y la ilusión de los niños al esperar los regalos del Caga Tió, Papá Noel o los Reyes se extrapolan a los adultos. Dar y recibir paquetes es otro de los momentos icónicos de estas festividades, pero no siempre es fácil acertar.

Pese a que la mayoría de parejas se conocen muy bien, después de celebrar varios cumpleaños y aniversarios, es difícil pensar en un regalo original que emocione a la otra persona. ¿Viajes, ropa, juegos, joyas o experiencias? Las posibilidades son infinitas, y escoger puede convertirse en una ardua tarea.

En los últimos meses, ChatGPT ha escalado posiciones en nuestra sociedad y se ha convertido en la primera opción cuando abundan las dudas. Las fiestas navideñas no son una excepción, y muchas personas han buscado la solución en la Inteligencia Artificial para encontrar el regalo perfecto.

La IA más antimaterialista

Esta herramienta digital ha querido huir de lo materialista. Lejos de recomendar un accesorio o prenda de una marca de lujo, defiende que el mejor regalo para tu pareja es un álbum de fotos que recoja los recuerdos que habéis vivido juntos.

ChatGPT también da algunos consejos para que sea todavía más original, haciendo este álbum de fotos de manera artesana o añadiendo algunas frases que sean importantes en vuestra relación.