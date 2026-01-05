Madrid adelanta a Catalunya y se erige como el territorio con más ocupados en España

La capital de España ya es el territorio de toda España con mayor número de ocupados. La Comunidad de Madrid ha adelantado a Catalunya como primer empleador del país, un status que esta había ostentado durante décadas. El acelerado crecimiento de la metrópoli mesetaria, que ya en 2019 dio el 'sorpasso' y se erigió como la primera economía del país, se ha consumado este pasado mes de diciembre a nivel de empleo.

Catalunya sumó 83.912 ocupados durante el 2025 y cerró el ejercicio con un total de 3,87 millones de trabajadores en activo. La Comunidad de Madrid sumó 108.159 ocupados y cerró con un total de 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social. La diferencia entre ambos territorios es de apenas 7.600 ocupados y durante los próximos meses Catalunya volverá a recuperar, temporalmente, ese estatus de primera empleadora cuando las actividades turísticas de playa vuelvan a abrir.

Evolución del empleo Líneas

Pero la tendencia entre ambos territorios hacia meses que anunciaba ese 'sorpasso', que ha esperado hasta el último mes del 2025 para consumarse. Catalunya se ubica ahora en segunda posición en número de ocupados de todo el Estado, aventajando a Andalucía, la tercera, por más de 300.000 afiliados a la Seguridad Social.

Históricamente, el peso industrial de Catalunya, sumado a su atractivo turístico de 'sol y playa' en Girona y Tarragona para la primavera-verano, le habían permitido compensar el efecto capital que da a Madrid un flujo de ocupados constante y estable a través de cuarteles generales de grandes corporaciones y el empleo público de ministerios y otros organismos con sede en la capital.

No obstante, el acelerado crecimiento madrileño, al galope de impuestos más bajos y la captación constante de personas de las comunidades autónomas limítrofes, entre muchos otros, ha permitido a Madrid erigirse como primera empleadora.

Catalunya crecía a nivel de empleo más que Madrid hasta 2017, coincidiendo con los momentos álgidos del 'procés' independentista. A partir de ese año el diferencial entre el crecimiento interanual de uno y otro territorio ha sido positivo y constante a favor de Madrid, lo que le ha permitido acabar superando a Catalunya.

El paro baja en Catalunya

El ejercicio 2025 cerró para Catalunya con más ocupados y menos paro. Concretamente, un total de 83.912 trabajadores más y 11.959 desempleados menos, hasta un total de 323.236 parados en toda Catalunya. Es la menor cifra de desempleados de los últimos 18 años.

Evolución del paro Gráfico que muestra la evolución del paro en Catalunya.

A nivel de desempleo, en números absolutos, Andalucía es la comunidad autónoma con más desempleados (583.057), Catalunya la segunda (323.236), la Comunitat Valenciana la tercera (289.943) y Madrid la cuarta (274.930).

El mercado laboral catalán lleva inmerso en un lustro de fuerte crecimiento del empleo. Desde 2020, cuando estalló el covid, que cada ejercicio cierra con más ocupados que el anterior. Durante el presente ejercicio, la tendencia hacia un cierto enfriamiento que se había ido manifestando se ha revertido y 2025 cerró con mejor nota que 2024.

En términos de ocupados, todas las provincias catalanas registraron un saldo positivo: +64.335 en Barcelona, +6.770 en Girona, +5.473 en Tarragona y +7.334 en Lleida.