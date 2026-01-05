La deducción que puede ahorrarte hasta 9.000 euros en la Renta si has reformado tu casa

La declaración de la Renta (IRPF) vuelve a poner el foco en la vivienda: quienes hayan hecho (o estén a tiempo de hacer) obras de mejora de eficiencia energética pueden recortar su factura fiscal hasta en 9.000 euros gracias a una deducción estatal ligada a reformas acreditadas con certificados energéticos. La prórroga ya figura en el BOE.

Tres casos para aplicar la deducción

1) Deducción del 20% (la 'básica')

Aplica si la obra consigue reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. La base máxima anual es de 5.000 euros (deducción máxima: 1.000 euros). Se puede aplicar en vivienda habitual y también en viviendas alquiladas o "en expectativa" de alquiler (si se arriendan antes del 31 de diciembre de 2027). Las cantidades deben haberse satisfecho hasta el 31 de diciembre de 2026 y el certificado final debe expedirse antes del 1 de enero de 2027.

2) Deducción del 40% (más exigente, más rentable)

Sube al 40% si reduces un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoras la calificación a "A" o "B". La base máxima anual aquí es de 7.500 euros (deducción máxima: 3.000 euros). Mismos plazos generales: pagos hasta 31 de diciembre de 2026 y certificado final antes de 1 de enero de 2027.

3) Deducción del 60% (la que permite llegar a 9.000 euros)

Es la clave en comunidades de vecinos: para rehabilitación energética del edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros, pero lo no deducido puede trasladarse cuatro años hasta una base acumulada de 15.000 euros. Traducido: el 60% de esa base permite una deducción total de 9.000 euros repartida en varios ejercicios.

Las obras pueden llegar hasta el 31 de diciembre de 2027 y el certificado final debe emitirse antes del 1 de enero de 2028.

Requisitos que más fallos dan

Para que Hacienda la admita, nada de efectivo: solo pagos por medios bancarios (tarjeta, transferencia, cheque, ingreso), y hay que descontar subvenciones si las hubo. Además, quedan fuera los costes de equipos que utilicen combustibles fósiles.

En una región como Madrid, con mucha vivienda en bloque y reformas de comunidad en marcha, el incentivo puede tener impacto real en miles de contribuyentes; aun así, su uso ha sido limitado: solo el 0,23% de los declarantes la aplicó en 2022 (último dato citado públicamente), con una deducción media de unos 505 euros.