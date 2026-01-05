Reforma y ahorro en el IRPF
La deducción que puede ahorrarte hasta 9.000 euros en la Renta si has reformado tu casa
El Gobierno mantiene las ventajas fiscales por obras de eficiencia energética: hay tres tramos (20%, 40% y 60%), con plazos que llegan a 2026 y 2027 y requisitos muy concretos para no perder el beneficio
La declaración de la Renta (IRPF) vuelve a poner el foco en la vivienda: quienes hayan hecho (o estén a tiempo de hacer) obras de mejora de eficiencia energética pueden recortar su factura fiscal hasta en 9.000 euros gracias a una deducción estatal ligada a reformas acreditadas con certificados energéticos. La prórroga ya figura en el BOE.
Tres casos para aplicar la deducción
1) Deducción del 20% (la 'básica')
Aplica si la obra consigue reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. La base máxima anual es de 5.000 euros (deducción máxima: 1.000 euros). Se puede aplicar en vivienda habitual y también en viviendas alquiladas o "en expectativa" de alquiler (si se arriendan antes del 31 de diciembre de 2027). Las cantidades deben haberse satisfecho hasta el 31 de diciembre de 2026 y el certificado final debe expedirse antes del 1 de enero de 2027.
2) Deducción del 40% (más exigente, más rentable)
Sube al 40% si reduces un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoras la calificación a "A" o "B". La base máxima anual aquí es de 7.500 euros (deducción máxima: 3.000 euros). Mismos plazos generales: pagos hasta 31 de diciembre de 2026 y certificado final antes de 1 de enero de 2027.
3) Deducción del 60% (la que permite llegar a 9.000 euros)
Es la clave en comunidades de vecinos: para rehabilitación energética del edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros, pero lo no deducido puede trasladarse cuatro años hasta una base acumulada de 15.000 euros. Traducido: el 60% de esa base permite una deducción total de 9.000 euros repartida en varios ejercicios.
Las obras pueden llegar hasta el 31 de diciembre de 2027 y el certificado final debe emitirse antes del 1 de enero de 2028.
Requisitos que más fallos dan
Para que Hacienda la admita, nada de efectivo: solo pagos por medios bancarios (tarjeta, transferencia, cheque, ingreso), y hay que descontar subvenciones si las hubo. Además, quedan fuera los costes de equipos que utilicen combustibles fósiles.
En una región como Madrid, con mucha vivienda en bloque y reformas de comunidad en marcha, el incentivo puede tener impacto real en miles de contribuyentes; aun así, su uso ha sido limitado: solo el 0,23% de los declarantes la aplicó en 2022 (último dato citado públicamente), con una deducción media de unos 505 euros.
