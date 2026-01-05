Decathlon acelera su expansión en España con la compra de Intersport

Decathlon da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en España. La compañía francesa ultima la adquisición de Intersport CCS, la firma deportiva que opera bajo la marca Intersport en el mercado nacional, una operación que ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se encuentra en fase de análisis.

Fuentes de la multinacional han confirmado que el proceso está actualmente en manos del regulador, a la espera de su resolución para poder avanzar en la operación, cuyo importe no ha trascendido. La notificación se realizó a finales de 2025, el pasado 31 de diciembre, y se encuentra en la primera fase de evaluación, un trámite inicial en el que Competencia dispone de un mes para pronunciarse. Si el organismo considera necesario un examen más exhaustivo, el expediente podría pasar a una segunda fase que se extendería varios meses más.

Enviada a liquidación

La compra de Intersport llega después de un proceso complicado para la compañía en España. La central de compras, que operaba a través de tres sociedades —Intersport SL, Intersport Retail One SL e Intersport CCS SA—, fue enviada a liquidación por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona tras fracasar los planes alternativos que la empresa había presentado a sus acreedores para evitar la quiebra. Estos planes incluían quitas de deuda de hasta un 70% con el resto a pagar en plazos prolongados, y buscaban renegociar un pasivo que oscilaba entre los 14 y 30 millones de euros por sociedad, aunque los pasivos estaban parcialmente cruzados entre ellas.

El concurso de acreedores se había declarado a principios de 2025, después de que la empresa acumulase problemas económicos durante varios años. Durante meses, Intersport buscó un inversor que se hiciera cargo de parte del negocio, sin conseguir un acuerdo firme. Entre los acreedores figuraban grandes bancos como Sabadell y BBVA, así como proveedores internacionales de referencia en el sector deportivo, como Nike y Puma.

De recibir luz verde por parte de la CNMC, Decathlon, que actualmente cuenta con 176 tiendas en España, consolidaría su presencia en el país y reforzaría su posición como líder en la distribución de material deportivo, incorporando los activos y establecimientos de Intersport a su red.