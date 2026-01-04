En Directo
Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
La lonja de Mercolleida mantiene los precios de la carne de cerdo una semana más
Aragón pide más información al Ministerio sobre la peste porcina africana
El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha reclamado al Ministerio de Agricultura mayor fluidez informativa sobre la evolución de la peste porcina africana (PPA) tras el brote detectado en Cataluña hace un mes, especialmente sobre aspectos como la carga vírica o el origen del foco. Rincón ha realizado estas declaraciones durante su visita a la planta de Bopepor en Gallur (Zaragoza), el mayor productor de cochinillo del mundo, acompañado por la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza. "Nos gustaría tener más información por parte del Ministerio sobre cuestiones como la carga vírica o el origen del brote", ha afirmado el consejero, quien ha considerado "insuficiente" la información que llega desde el Gobierno central. El consejero ha subrayado que en Aragón no se ha detectado ningún caso de PPA en ninguna explotación ganadera, una situación que se mantiene gracias a las medidas de prevención y vigilancia activadas desde el primer momento en la comunidad.
Ordeig pide "prudencia" aunque se descarte que el brote de PPA no provenga del Irta-CReSA
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "prudencia" este martes a la hora de esclarecer el origen de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya pese a que el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) haya descartado que su secuenciación genómica coincida con las muestras con las que trabaja el Irta-CReSA, a la espera de lo que concluya el Ministerio. Las hipótesis actuales incluyen la posibilidad de que se trate de una mutación nueva del virus.
El virus de Bellaterra, quizá una variante nueva tras múltiples mutaciones
Las 17 muestras analizadas del centro de investigación, que se encuentra muy cerca de la zona cero del virus, no coinciden con la variante que se encontró en los dos primeros jabalís encontrados a Cerdanyola. Tampoco coincide con ninguna de las 800 variantes que circulan actualmente por el mundo, a pesar de que la más parecida es la de Georgia, pero con 27 mutaciones. Por este motivo, actualmente los expertos creen que el virus de Bellaterra puede ser una variante nueva que se ha creado a raíz de acumular mutaciones.
Valentina Raffio
Cuatro investigaciones abiertas para determinar el origen del brote
En estos momentos hay cuatro investigaciones abiertas para intentar esclarecer el origen del brote de peste porcina en Catalunya. Una, liderada por la misma Generalitat a través del comité de expertos designado para la tarea y los análisis del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB). Otra, abierta desde el Ministerio de Agricultura y basada en los estudios genéticos llevados a cabo por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), uno de los centros designados a nivel europeo para el estudio de este tipo de patógenos. Y dos más, llevadas a cabo por Mossos y Guardia Civil a partir de las muestras recopiladas durante la investigación policial y después remitidas para su análisis al centro madrileño. Según han declarado las distintas partes implicadas en el proceso, por el momento todas las hipótesis siguen abiertas y se sigue trabajando para recopilar más pruebas. Más información, aquí.
Valentina Raffio
Descartado que el virus de la peste porcina saliera del IRTA-CReSA
La Generalitat ha dado a conocer este martes los resultados del primer estudio genético llevado a cabo para intentar esclarecer el origen del brote de peste porcina detectado en Catalunya. Según ha explicado Cristina Massot, secretaria general de la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el marco de esta investigación el Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha secuenciado un total de 17 muestras del virus recopiladas en el IRTA-CReSA, el laboratorio investigado ante la hipótesis de la fuga del patógeno, y sus resultados apuntan a que el virus con el que se trabajaba en este centro no coincide con el que se está detectando en los animales infectados. El trabajo, liderado por el científico Toni Gabaldón, sugiere que el patógeno que está circulando en estos momentos en Catalunya podría pertenecer a una "nueva cepa" hasta ahora no descrita en la literatura científica. Más información, aquí.
María Jesús Ibáñez
Confirmados dos nuevos casos de peste porcina en jabalís hallados muertos en la zona cero de Cerdanyola
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), el instituto de referencia del Ministerio de Agricultura, ha confirmado este lunes el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalís encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola. Con estos dos nuevos casos, se eleva a 29 el número de animales fallecidos a causa de esta enfermedad.
El Govern levantará las restricciones por la dermatosis en Cassà de la Selva
El Departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación levantará a partir del 8 de enero las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNS) en el radio de Cassà de la Selva (Girona), tras haber pasado 45 días sin nuevos casos, aunque las restricciones continuarán en Francia.
De esta forma, la actividad ganadera podrá retornar a su actividad habitual en las explotaciones afectadas por este foco, también la que corresponde a la entrada de animales, ha informado el departamento en un comunicado este sábado.
Las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios se empezarán a pagar en los próximos días a los ganaderos afectados, después de que el Govern aprobase hace unos días la resolución que establece los baremos de las indemnizaciones que se abonarán.
María Jesús Ibáñez
El primer mes de peste porcina ha costado 62 millones de euros a las empresas exportadoras catalanas
Países como Japón, Filipinas, Taiwán, Malasia y México, que el año pasado compraron productos derivados del cerdo por valor de 10,6 millones de euros, han bloqueado las importaciones tras la declaración del brote en Cerdanyola.
España pide a Japón mantener importaciones de jamón serrano pese a brote de peste porcina
El Gobierno español ha pedido a las autoridades japonesas mantener las importaciones de jamón serrano pese al brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes declarado a finales de noviembre en Cataluña, confirmó este miércoles a EFE una portavoz del Ministerio de Agricultura japonés. En una reunión mantenida la víspera, el embajador de España en Tokio, Íñigo de Palacio, transmitió al ministro japonés de Agricultura, Norikazu Suzuki, un mensaje de su homólogo español, Luis Planas, solicitando que las importaciones de jamón continúen, a pesar de la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados españoles vigente desde el 28 de noviembre. El embajador agradeció además a Suzuki que el archipiélago haya hecho una excepción con el jamón envasado antes de la fecha en que entró en vigor la suspensión, detalló la portavoz.
