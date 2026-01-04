Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaEspanyol-BarçaBorrasca FrancisCrans MontanaCristina PedrocheVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  2. El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa
  3. La Fiscalía pide expulsar a Aldama y a García Castellón como perjudicados del caso Leire Díez y que no se impute a la directora de la Guardia Civil
  4. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  5. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  6. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  7. Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
  8. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?

Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona

Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona

El avión malasio que desapareció en el Índico en 2014: vuelve la búsqueda rodeada de misterios

El avión malasio que desapareció en el Índico en 2014: vuelve la búsqueda rodeada de misterios

Limitar las fugas de metano permite ganar tiempo al cambio climático

Limitar las fugas de metano permite ganar tiempo al cambio climático

Nel González, Salud Mental España: "Las contenciones se practican por falta de recursos y voluntad y por una cultura del pasado"

Nel González, Salud Mental España: "Las contenciones se practican por falta de recursos y voluntad y por una cultura del pasado"

Maduro pasa su primera noche en prisión en EEUU, que le juzgará por narcoterrorismo

Maduro pasa su primera noche en prisión en EEUU, que le juzgará por narcoterrorismo

Los cinco barrios más seguros de Barcelona, según un experto inmobiliario: "No son los que todo el mundo cree"

Los cinco barrios más seguros de Barcelona, según un experto inmobiliario: "No son los que todo el mundo cree"

Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus

Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones