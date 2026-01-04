Los mecánicos alertan de la falta de relevo generacional pese al aumento de trabajo que tienen en los talleres

Los mecánicos de las comarcas de Girona alertan de la falta de relevo generacional, a pesar de que el sector vive un momento de importante incremento de trabajo. Desde el sector señalan que la demanda ha aumentado en los últimos años, especialmente por la electrificación del parque, que obliga a buscar perfiles más técnicos. Ahora bien, el presidente de la patronal de talleres mecánicos Corve de Girona, Jordi Solà, señala que también hay trabajo “para el mecánico de toda la vida”. Solà dice que la formación dual les ha permitido captar talento joven que llega a los talleres, pero admite que muchos de ellos prefieren acabar en otros sectores a pesar de que “se paga muy bien”. Desde Corve explican que las dificultades para conseguir los recambios hacen que se alarguen las reparaciones.

El sector de los talleres mecánicos reconoce que no hay suficientes profesionales y preocupa especialmente la falta de relevo generacional. El problema se agrava aún más por la necesidad que tienen los negocios de encontrar perfiles más especializados, por la electrificación del parque. Desde la patronal de talleres mecánicos Corve explican que con la formación dual con los institutos consiguen que los jóvenes lleguen a los talleres, pero la realidad es que muchos acaban optando por buscar salidas profesionales en otros sectores.

Y esta falta de personal coincide, al mismo tiempo, con una gran cantidad de trabajo. El presidente de Corve, Jordi Solà, explica que la electrificación de los coches ha hecho que muchas reparaciones necesiten personal específico y hace que sean necesarios más días para resolverlas. “Sigue faltando gente cualificada y sobre todo gente joven y la carga tecnológica hace que necesitemos personal con más conocimiento técnico”, explica Solà.

La paradoja es que desde Corve alertan de que el parque automovilístico gerundense está “envejecido”. De hecho, desde la patronal de talleres mecánicos señalan que antes de la pandemia, la media de edad de los coches de la demarcación rondaba los diez años de antigüedad, por los quince actuales.

Esta circunstancia, lejos de ser un problema para el sector, la realidad es que ha beneficiado a muchos “mecánicos de toda la vida”, que no tienen los mismos conocimientos tecnológicos que muchos de los jóvenes que salen de la formación dual de los institutos.

“La ventaja que tenemos es que como no se está renovando, hay trabajo para los dos perfiles. No se acaba el trabajo de mecánica a la antigua, porque sigue habiendo muchos coches de más de quince años, que requieren conocimientos de mecánica de toda la vida, y después hay perfiles más técnicos para los coches nuevos eléctricos e híbridos”, resalta Solà.

Inversión en los talleres

La llegada de los nuevos modelos electrificados, sin embargo, ha obligado a una renovación de los talleres mecánicos, que han tenido que especializarse y hacer una “inversión importante”, tanto en maquinaria y tecnología, como en los equipos de protección individuales (EPIS) para no sufrir descargas eléctricas cuando manipulan un vehículo.

Además, Solà destaca el dinero que destina el sector a la formación del personal, especialmente de aquel que está acostumbrado a trabajar con motores de combustión, por la electrificación del parque. Ahora bien, aunque las matriculaciones de coches híbridos y eléctricos han ido al alza en los últimos meses, Solà deja claro que todavía “se está muy lejos” de lo que preveía Europa.

Falta de mantenimiento

Uno de los principales problemas del parque es que cada vez hay más propietarios que deciden no hacer el mantenimiento de los vehículos para ahorrarse dinero. Esto provoca averías “mucho más caras” que si hubieran hecho un correcto mantenimiento. Entre los problemas más habituales, explica Solà, están las correas de distribución o la explosión de neumáticos en mal estado.