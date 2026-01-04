¿Qué centros comerciales abren el 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?

El sábado 6 de enero, el día de Reyes, es el segundo festivo nacional de este 2026, después del 1 de enero. Aunque esta jornada está marcada por la apertura de regalos y los compromisos familiares, hay quienes todavía apuran al máximo para comprar algo de última hora, ya sea regalos o comida.

En Barcelona, donde el calendario de la ciudad no autoriza a los comercios a abrir este 6 de enero, es difícil encontrar algo abierto, pero sí hay unos pocos establecimientos -de apertura especial- que levantan sus persianas.

La mayoría son centros comerciales y grandes cadenas de supermercados, pero cabe destacar que las rebajas está previsto que comiencen en la segunda semana de enero

Barcelona

En el caso de Barcelona, el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir este festivo, pero con excepciones, ya que la apertura autorizada solo es para aquellos establecimientos comprendidos en la zona turística, y el horario es de 12h a 20h.

Sin embargo, el único centro comercial que estará abierto en la capital catalana será el Maremàgnum (de 10h a 22h), que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año.

Por contra, todos los demás (Westfield La Maquinista, L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, El Corte Inglés de Diagonal) permanecerán cerrados.

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia. En este caso, todos cierran.

Estamos hablando de el Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), el Corte Inglés y el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), y La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes).

Sin embargo, hay dos que mantienen las zonas de ocio y restauración abiertas: es el caso del Mataró Parc(Mataró) y el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales (La Fira de Reus y el Parc Central de Tarragona) no abrirán.

Girona

En la misma línea, los dos centros comerciales de la provincia de Girona (el Espai Gironès y la Gran Jonquera Outlet & Shopping), tampoco abrirán.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- tampoco abrirán sus puertas.

Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.