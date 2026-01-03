Festivos
Todos los puentes de 2026 en Catalunya según el calendario laboral, uno a uno
Hay fechas que ya generan fines de semana largos de manera natural y otras que pueden dar pie a un puente si se añade uno o más días laborables de descanso
Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)
Si estás planificando vacaciones, escapadas o simplemente quieres tener controlados los días no laborables, conviene tener a mano el calendario de festivos en Catalunya y los posibles puentes.
A continuación encontrarás, en dos bloques, el listado completo de festivos y, después, los puentes y fines de semana largos que se pueden formar según la distribución de días de la semana indicada.
Festivos en Catalunya
Estos son los festivos indicados, con su fecha, día de la semana y denominación:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo
- 6 de enero (martes): Día de Reyes
- 3 de abril (viernes): Viernes Santo
- 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
- 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
- 24 de junio (miércoles): Sant Joan
- 15 de agosto (sábado): La Asunción
- 11 de septiembre (viernes): Diada Nacional de Catalunya
- 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes): Navidad
- 26 de diciembre (sábado): Sant Esteve (excepto en el Arán, donde se sustituye por el 17 de junio, Fiesta de Arán)
Posibles puentes y fines de semana largos en Catalunya
La forma en que caen estos festivos (entre semana o en fin de semana) condiciona mucho la planificación. Por ejemplo, hay fechas que ya generan fines de semana largos de manera natural cuando el festivo cae en viernes o lunes, y otras que pueden dar pie a un puente si se añade uno o más días laborables de descanso.
Con esa idea, el siguiente listado reúne los (posibles) puentes del próximo año en Catalunya según las combinaciones indicadas.
- Puente por Año Nuevo (jueves 1 de enero), con el viernes 2 y el fin de semana del 3 y 4.
- Puente por Reyes (martes 6 de enero), con el lunes 5, que puede convertirse en un acueducto si se suma el puente de Año Nuevo.
- Fin de semana largo por el 1 de mayo, con el sábado y domingo 2 y 3.
- Fin de semana largo por la Diada: el 11 de septiembre es viernes y se puede alargar con el sábado y domingo 12 y 13.
- Fin de semana largo por el 12 de octubre (lunes) con el fin de semana anterior 10 y 11.
- Puente por la Inmaculada Concepción (martes 8 de diciembre), cogiendo fiesta el lunes 7.
- Fin de semana largo por Navidad, ya que el 25 de diciembre es viernes.
- Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
- Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
- Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
- La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península
- Reabre totalmente la AP-7 en Cambrils (Tarragona) tras retirar el camión que había volcado