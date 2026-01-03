Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndraCrans MontanaCristina PedrochePóquerVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Festivos

Todos los puentes de 2026 en Catalunya según el calendario laboral, uno a uno

Hay fechas que ya generan fines de semana largos de manera natural y otras que pueden dar pie a un puente si se añade uno o más días laborables de descanso

Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)

Un calendario

Un calendario

Valerio Seoane

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si estás planificando vacaciones, escapadas o simplemente quieres tener controlados los días no laborables, conviene tener a mano el calendario de festivos en Catalunya y los posibles puentes.

A continuación encontrarás, en dos bloques, el listado completo de festivos y, después, los puentes y fines de semana largos que se pueden formar según la distribución de días de la semana indicada.

Festivos en Catalunya

Estos son los festivos indicados, con su fecha, día de la semana y denominación:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 6 de enero (martes): Día de Reyes
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo
  • 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo
  • 24 de junio (miércoles): Sant Joan
  • 15 de agosto (sábado): La Asunción
  • 11 de septiembre (viernes): Diada Nacional de Catalunya
  • 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España
  • 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad
  • 26 de diciembre (sábado): Sant Esteve (excepto en el Arán, donde se sustituye por el 17 de junio, Fiesta de Arán)

Posibles puentes y fines de semana largos en Catalunya

La forma en que caen estos festivos (entre semana o en fin de semana) condiciona mucho la planificación. Por ejemplo, hay fechas que ya generan fines de semana largos de manera natural cuando el festivo cae en viernes o lunes, y otras que pueden dar pie a un puente si se añade uno o más días laborables de descanso.

Con esa idea, el siguiente listado reúne los (posibles) puentes del próximo año en Catalunya según las combinaciones indicadas.

  • Puente por Año Nuevo (jueves 1 de enero), con el viernes 2 y el fin de semana del 3 y 4.
  • Puente por Reyes (martes 6 de enero), con el lunes 5, que puede convertirse en un acueducto si se suma el puente de Año Nuevo.
  • Fin de semana largo por el 1 de mayo, con el sábado y domingo 2 y 3.
  • Fin de semana largo por la Diada: el 11 de septiembre es viernes y se puede alargar con el sábado y domingo 12 y 13.
  • Fin de semana largo por el 12 de octubre (lunes) con el fin de semana anterior 10 y 11.
  • Puente por la Inmaculada Concepción (martes 8 de diciembre), cogiendo fiesta el lunes 7.
  • Fin de semana largo por Navidad, ya que el 25 de diciembre es viernes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  3. La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
  4. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  5. Lamine Yamal llega y se va sin entrenar a 48 horas del derbi contra el Espanyol
  6. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde
  7. La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península
  8. Reabre totalmente la AP-7 en Cambrils (Tarragona) tras retirar el camión que había volcado

Todos los puentes de 2026 en Catalunya según el calendario laboral, uno a uno

Todos los puentes de 2026 en Catalunya según el calendario laboral, uno a uno

Catedrales de Occidente y desdén trumpista

Catedrales de Occidente y desdén trumpista

Un arquitecto advierte de las estafas más habituales al comprar casa: “Lo veo cada semana”

Un arquitecto advierte de las estafas más habituales al comprar casa: “Lo veo cada semana”

DIRECTO | Trump dice que Maduro ha sido "capturado y trasladado" fuera de Venezuela

DIRECTO | Trump dice que Maduro ha sido "capturado y trasladado" fuera de Venezuela

Mapa de las explosiones en Venezuela: estas son la ciudades atacadas por EEUU tras la orden de Donald Trump

Mapa de las explosiones en Venezuela: estas son la ciudades atacadas por EEUU tras la orden de Donald Trump

La televisión estatal venezolana dio una declaración del gobierno acusando a Estados Unidos de "agresión militar grave"

Trump bombardea Caracas y otras ciudades de Venezuela

Trump bombardea Caracas y otras ciudades de Venezuela

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela los cuatro datos que debes tener claros antes de jubilarte: "Son los que determinan el importe de tus prestaciones"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela los cuatro datos que debes tener claros antes de jubilarte: "Son los que determinan el importe de tus prestaciones"