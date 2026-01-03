Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IndraCrans MontanaCristina PedrochePóquerVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL