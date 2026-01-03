Peste porcina africana, en directo: Medidas contra la nueva variante del virus

El Govern levantará las restricciones por la dermatosis en Cassà de la Selva

El Departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación levantará a partir del 8 de enero las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNS) en el radio de Cassà de la Selva (Girona), tras haber pasado 45 días sin nuevos casos, aunque las restricciones continuarán en Francia.

De esta forma, la actividad ganadera podrá retornar a su actividad habitual en las explotaciones afectadas por este foco, también la que corresponde a la entrada de animales, ha informado el departamento en un comunicado este sábado.

Las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios se empezarán a pagar en los próximos días a los ganaderos afectados, después de que el Govern aprobase hace unos días la resolución que establece los baremos de las indemnizaciones que se abonarán.