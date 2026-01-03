Así cambia Bizum según el abogado y economista David Jiménez: Hacienda elimina el tope de 3.000 euros para 2026

El abogado y economista David Jiménez ha explicado en un reciente vídeo de Instagram uno de los cambios fiscales más relevantes que han entrado en vigor el 1 de enero de 2026.

Según advierte el propio Jiménez, "Hacienda quita para 2026 el límite de 3.000 euros", en referencia a la eliminación definitiva del umbral que hasta ahora determinaba cuándo los bancos debían comunicar a Hacienda los cobros realizados por autónomos y empresas mediante TPV o bizum.

Esta modificación forma parte de la reforma fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda y recogida en el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, que introduce nuevas obligaciones informativas para bancos, entidades de pago, emisoras de tarjetas y plataformas de dinero electrónico.

Un sistema de control mucho más frecuente y sin mínimos

En la práctica, el cambio supone tres novedades clave:

El nuevo sistema de control, que estará vigente a partir del 1 de enero del año que viene, afecta exclusivamente a autónomos, profesionales y empresas; los particulares quedan fuera de esta obligación concreta.

Todas las entidades estarán obligadas a reportar cualquier cobro con tarjeta, ya sea débito, crédito, prepago o virtual, y también los pagos móviles, como bizum, independientemente del importe.

Los nuevos modelos informativos que deberán usar los bancos, como el 170 o el 196, comenzarán a usarse con los datos correspondientes a enero de 2026, lo que permitirá a Hacienda acceder a información mucho más frecuente y detallada sobre los ingresos electrónicos vinculados a la actividad económica.

Mayor control tributario

Según el Ministerio de Hacienda, este movimiento responde a la necesidad de modernizar el control tributario en un entorno marcado por la rápida digitalización de los pagos y la creciente presencia de fintech, neobancos y nuevos sistemas electrónicos de cobro.

Con datos mensuales y sin mínimos, la Agencia Tributaria busca mejorar la detección de ingresos no declarados, actividades económicas ocultas, irregularidades contables y posibles intentos de evasión fiscal.

Bajo supervisión fiscal

Para los autónomos y las empresas, la consecuencia es clara: cada cobro con tarjeta o bizum quedará bajo supervisión fiscal, lo que refuerza la trazabilidad total de las operaciones.

Para los particulares, la eliminación del umbral no tiene impacto en sus cobros privados, aunque siguen vigentes otras obligaciones informativas, como la que afecta a tarjetas cuyo volumen anual supere los 25.000 euros.

Diversos expertos advierten de que la medida aumentará el volumen de información sensible en manos de la Administración y puede generar un mayor nivel de intrusión en la privacidad financiera de profesionales y negocios.

Además, este cambio se produce en un contexto general de endurecimiento del control sobre movimientos bancarios, operaciones con efectivo, tarjetas y transacciones financieras, configurando una transformación profunda del modelo de supervisión fiscal en España.

En definitiva, la reforma pone el foco en un cambio que marcará un antes y un después: a partir de 2026, Hacienda tendrá visibilidad prácticamente total de los cobros electrónicos vinculados a actividad económica, sin ningún mínimo y con supervisión mensual.