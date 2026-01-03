La experta en finanzas Elizabeth Wakefield, sobre guardar el dinero en la cuenta corriente: "Es uno de los principales errores"

Cada enero, miles de personas comienzan el calendario con una lista de buenos propósitos. Empezar a ahorrar es uno de los más frecuentes, pero la gestión de las finanzas personales puede resultar complicada.

Elizabeth Wakefield, asesora financiera y experta en inversiones e hipotecas, ha explicado cuál es uno de los errores más comunes al organizar el dinero para el ahorro, como la distribución del mismo.

La peor manera de guardar el dinero

La experta en finanzas considera que "tener todo el dinero en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete", asegura durante su intervención en el pódcast 'Tiene sentido'.

Según Wakefield, esta práctica es "como si tú tuvieras en tu casa los calcetines con los tenedores y con las herramientas de los martillos. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué existen entonces las cajoneras y los armarios? Para poner las cosas en sus sitios", explicó.

En su lugar, la profesional recomienda tener una cuenta principal donde recibir los ingresos, como la nómina, y domiciliar los gastos mensuales. A continuación, Wakefield aconseja tener una segunda cuenta bancaria, diferente a la primera.

Idealmente, esta segunda "puede ser una cuenta remunerada". El objetivo de la misma es servir de colchón de seguridad, un dinero apartado para "imprevistos, urgencias y emergencias".

Posteriormente, la experta en finanzas propone crear una cuenta para las periodificaciones. Es decir, un dinero destinado a gastos futuros y previstos, como "voy a irme de vacaciones y me va a gastar 2.500 euros".

En este caso, Wakefield sugiere dividir este gasto en cuotas mensuales: "Mensualmente, significa que voy a tener que estar ahorrando 150, 200, lo que sea". Además, programar transferencias automáticas evita omitir el movimiento y asegura resultados.