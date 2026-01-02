Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisSorteo ONCE NavidadTommy Lee JonesLamine YamalCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
instagramlinkedin

Surrealista

La suculenta indemnización a un trabajador de Vigo despedido por invitar a unos cruasanes tras 30 años de servicio: La justicia le da la razón

El trabajador y su gerente fueron sancionados por el hipermercado pero la jugada ha terminado saliéndoles positivamente tras denunciar el caso ante el TSJ de Galicia

Declarado nulo el despido de un camarero de Barcelona por efectuarlo cuando estaba de baja por enfermedad

Imagen de recurso de unos cruasanes.

Imagen de recurso de unos cruasanes.

Pol Langa

Pol Langa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En Vigo pasan cosas extrañas. En plena época navideña, cabe resaltar la batalla con Badalona para tener el árbol más grande del país y sus luces son conocidas por toda España por su cantidad.

Sin embargo, en esta ocasión no tiene nada que ver con batallas políticas, sino que se trata de un trabajador de un hipermercado que ha visto cómo le plantaban en la calle por invitar a sus compañeros a unos cruasanes.

Un café con leche y un cruasán.

Un café con leche y un cruasán. / shutterstock

Como se suele hacer en muchas empresas, el hombre quiso invitar a su cuadrilla de trabajo a un tentempié por el día de su cumpleaños y compró unas pastas que tenían un valor cercano a los 70 euros, aunque inicialmente solamente abonó poco más de 10, aunque más tarde terminaría pagando el resto.

Ni corta ni perezosa, la empresa decidió echarle pese a que llevaba desde 1992 de servicio por el proceso de compra incorrecto, así como también al gerente responsable del hombre afectado. La excusa fue que la normativa interna no permite hacer compras de esta manera y obliga a abonar todo el importe de la compra en el primer momento.

Un horno como el que inició todo el proceso en Vigo.

Un horno como el que inició todo el proceso en Vigo. / Fleca Iglesias

Sin embargo, el afectado decidió tomar cartas en el asunto y puso el caso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que consideró el despido improcedente y ahora obliga a la empresa a tomar medidas que no esperaba.

La justicia apunta que como la invitación de los cruasanes se realizó antes de la apertura del hipermercado, no existe ningún perjuicio económico ni a la imagen corporativa y no habría incurrido en ningún proceso en el que debieran echarle.

Mazo de juez

Mazo de juez / Pixabay

Por eso, declaró improcedente el despido y obligó a la empresa a readmitir al hombre. Además, el gerente también se ve beneficiado por la denuncia ya que la empresa ahora está obligada a pagar una importante indemnización de 105.716 euros, según recoge 'Executive Digest'.

Esta sentencia permite poner luz sobre la importancia para las empresas de tomar medidas disciplinarias acordes con el acto producido y a no usar cualquier excusa para dejar a sus trabajadores sin su sustento económico, sobre todo en aquellos casos en los que las personas llevan muchos años dando servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  2. José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
  3. Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
  4. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  5. Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
  6. Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
  7. Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
  8. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde

Feijóo retrasará "por respeto" la comparecencia de Zapatero en el Senado pero ve posible su imputación por Plus Ultra

Feijóo retrasará "por respeto" la comparecencia de Zapatero en el Senado pero ve posible su imputación por Plus Ultra

Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "Después ya no me queda nada"

Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: "Después ya no me queda nada"

Milei inicia el año con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y un nuevo giro represivo en Argentina

Milei inicia el año con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y un nuevo giro represivo en Argentina

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Estos son los 10 coches más vendidos en diciembre de 2025 en España

Cáritas avisa sobre las nuevas formas de pobreza en Catalunya

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

El malestar toma de nuevo las calles en Irán: 5 claves de las protestas contra el Gobierno y la crisis económica

Superviviente del incendio en la estación de esquí suiza Crans-Montana: “Vi a personas completamente quemadas"

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas

Directo | Fin de semana de frío, fuertes lluvias y nevadas