El SEPE busca trabajadores para Ibiza, Mallorca, Menorca y El Rompido: alojamiento gratis y sueldos de casi 1.900 euros

Si ya estás pensando en trabajar este verano, en EURES España te ofrecen 32 puestos de trabajo de animación hotelera en Ibiza, Mallorca, Menorca y El Rompido (Huelva).

EURES junto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) buscan personal interesando trabajar en estos hoteles con un contrato de entre cinco meses y medio y seis, dependiendo de las fechas de apertura y cierre de los establecimientos (aproximadamente del 1 de mayo a finales de octubre de 2026).

Según la información publicada en el espacio EURES para España dentro de la web del SEPE, las vacantes se distribuyen en cuatro perfiles:

10 plazas para animación deportiva y shows. Los candidatos tendrán que liderar las actividades deportivas y recreativas, juegos, excursiones, días temáticos, fiestas, etc.

15 puestos de animación infantil y shows. Organizar y participar en minidiscos, espectáculos, excursiones, juegos,fiestas, talleres...

5 plazas de animación de fitness y shows. Liderar actividades de fitness, recreativas y deportivas, excursiones, días temáticos, fiestas, talleres

2 plazas de jefe/a de animación. Seleccionar, desarrollar y motivar al equipo de animación. Lograr la satisfacción de los huéspedes y los objetivos económicos. Formar a nuestros animadores.

El salario es según convenio colectivo de la hostelería de Baleares con un mínimo de 1.895 euros brutos al mes para animadores que trabajan por primera vez con la cadena hotelera y de 2.300 euros brutos al mes para los jefes de animación.

La empresa ofrece alojamiento y manutención a su cargo en uno de los hoteles o apartamentos para compartir con el resto del equipo. Además, correrán a cargo con el precio de los vuelos una vez finalizado y cumplido el contrato, a la finalización de la temporada hasta un máximo de 100 euros por trayecto.

Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Mallorca. / Tomàs Moyà - Europa Press

Cómo participar en el proceso de selección

Las personas interesadas deben remitir antes del 26 de enero su currículum, la documentación solicitada y una carta de presentación por correo electrónico a Antonio Vento Aguilar, Corporate Entertainment Director (dir.entertainment@gardenhotels.com), con copia a pcpmixto.eures@sepe.es, indicando en el asunto “Garden Hotels” y el perfil al que se opta.

Desde la organización se subraya que es imprescindible enviar un único correo incluyendo ambas direcciones, ya que, de lo contrario, la candidatura podría ser descartada.

Los candidatos que resulten preseleccionados serán convocados a entrevistas presenciales en Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada o Inca (Mallorca), donde se les comunicará fecha, lugar y hora del proceso. Habrá un proceso de formación selectivo gratuito a cargo de la empresa del 13 de abril al 1 de mayo.