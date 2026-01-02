Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”

Ricardo Abellán, conocido en TikTok como @dombydomotica, se ha hecho popular por publicar vídeos en los que ofrece consejos prácticos sobre electricidad doméstica.

Sus explicaciones han contribuido a que muchos usuarios tomen conciencia del coste real de las instalaciones y de las razones por las que estos trabajos se han encarecido.

Más dispositivos, más consumo y más enchufes

La presencia de aparatos electrónicos en los hogares se ha multiplicado en los últimos años.

Aunque muchos de ellos funcionan con sistemas inalámbricos, todos requieren carga en algún momento, lo que incrementa la necesidad de disponer de más puntos de conexión.

Los enchufes existentes ya no son suficientes y proliferan soluciones como alargadores o regletas, pero en muchos casos se requiere añadir nuevos puntos eléctricos en zonas donde antes no eran necesarios.

Una obra cada vez más cara

El aumento de dispositivos ha llevado a muchos propietarios a plantear la instalación de nuevos enchufes.

Sin embargo, esta intervención se ha encarecido de forma notable.

En pocos años, el coste por punto se ha incrementado de manera significativa, pasando de cifras mucho más asequibles a alrededor de 50 euros por unidad, según profesionales del sector.

Abellán, que es electricista profesional, describe el dilema cotidiano de muchos profesionales autónomos, quienes deben elegir entre “dar calidad, o dar precio” cuando preparan un presupuesto.

Prácticas no aceptables

Subraya que ciertas prácticas más económicas no son aceptables y advierte de que, cuando alguien ofrece un presupuesto muy bajo, es porque “están ahorrando en calidad o en la forma de hacer las cosas”.

El electricista explica que, en ocasiones, “no entro en presupuesto por querer hacer las cosas bien”, como en el ejemplo de instalar “tres enchufes, cada uno con su cable y con su tubo”.

Señala que, aunque “se podrían haber cosido los tres enchufes y hubiésemos ahorrado mucho cable y mucho tubo”, esto generaría una instalación insegura, porque “no estaría permitido por reglamento”.

Materiales, mano de obra y normativa al alza

El encarecimiento responde a diversos factores.

Por un lado, el precio de los materiales eléctricos ha subido de forma sostenida. Por otro, la mano de obra especializada escasea, algo que presiona al alza las tarifas.

A ello se suma el cumplimiento de la normativa actual, que exige cables específicos, certificados de los mecanismos y verificaciones completas de seguridad en cada instalación.

Ya no se trata únicamente de colocar una base y conectarla: las exigencias técnicas son mayores y requieren tiempo, formación y responsabilidad profesional.

Riesgos de incendio asociados a los timbres

Abellán advierte en otro de sus vídeos de que “los timbres son una causa muy común de incendios en las viviendas”, y promete demostrarlo.

Explica que estos dispositivos, llamados “chicharras”, funcionan gracias a un sistema interno basado en un electromagnetismo que hace que “esta chapita que tiene encima vibra” cuando recibe corriente alterna, generando su característico sonido.

Sin embargo, la bobina interior “está preparada para recibir tensión durante solo unos instantes”, de modo que, si el pulsador del portal “se queda bloqueado y manda tensión de forma continua”, la bobina “se va a sobrecalentar” hasta producir “una llama o un cortocircuito”.

Instalaciones más seguras y profesionales más demandados

Las nuevas condiciones garantizan sistemas eléctricos más seguros.

La normativa obliga a comprobar elementos como la continuidad de tierra, la correcta protección magnetotérmica o la no sobrecarga de las líneas.

Cada instalación debe verificarse para asegurar que cumple los estándares actuales, y cualquier fallo recae en el profesional responsable.

Todo esto contribuye a un entorno más seguro en los hogares, pero también explica el incremento del coste final de la obra y la dificultad de encontrar electricistas disponibles.