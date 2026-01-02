Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inflación persistente

Daniel Lacalle, economista, advierte a los españoles: "Tu dinero no pierde valor por casualidad"

El economista Daniel Lacalle advierte que la inflación no es un hecho fortuito

Daniel Lacalle, economista: "Efectivamente el consumo está creciendo pero la mayoría de las familias están consumiendo lo mismo o menos a precios superiores"

Daniel Lacalle, sobre la economía española y la falsa percepción que propagan las principales instituciones.

Daniel Lacalle, sobre la economía española y la falsa percepción que propagan las principales instituciones. / SPORT.es

Andrea Riera

La inflación en España sigue siendo un tema que preocupa a los ciudadanos. En 2025, el Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró variaciones cercanas al 3%, impulsadas principalmente por los costes de la electricidad, el transporte y los alimentos. Esto significa que, con cada subida de precios, el poder de compra del euro se reduce y los productos y servicios cuestan más que antes, afectando directamente al día a día de las familias.

En este contexto, el economista y gestor de inversiones Daniel Lacalle ha señalado que la pérdida de valor del dinero no es un hecho fortuito, sino el resultado de decisiones políticas y económicas concretas.

El experto, conocido por su defensa de la economía de mercado, ha utilizado sus redes sociales para alertar sobre lo que él considera un problema estructural: la depreciación de la moneda por parte del Estado.

En unas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Lacalle afirmó: "Tu dinero no pierde valor por casualidad. El estado lo hace cada vez menos valioso gastando sin control y endeudándose". Además, añadió que "la inflación no es 'la subida de los precios'. Es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación".

Para el economista, la clave está en cómo se crea el dinero: "La 'moneda' es deuda estatal. El estado crea dinero fiduciario y tiene el incentivo de hacerlo menos valioso para 'regalarte' cosas con nada. Los bancos comerciales y bancos centrales no crean ningún dinero que el estado no emita gastando y endeudándose".

Según el profesor, los gobiernos que adoptan políticas intervencionistas aumentan la inflación "gastando sin control para convertir a la sociedad en dependiente y diluir sus compromisos. Es un default implícito a cámara lenta".

Daniel Lacalle también criticó directamente la política fiscal del presidente Pedro Sánchez, asegurando que "se lucra negándose a deflactar los impuestos al IPC, y con ello hace que toda la cadena se encarezca más. Luego, despilfarra lo recaudado porque el agujero se lo pasa al siguiente. Y le echa la culpa a los supermercados".

El experto considera que esta práctica convierte la inflación en lo que él define como "el impuesto escondido" que termina afectando a todos los ciudadanos.

