Adam refuerza Barcelona como nodo clave de centros de datos en el sur de Europa

Adam lleva más de tres décadas operando lejos del foco mediático, pero en un momento clave para la economía digital su papel gana visibilidad. La compañía catalana, especializada en centros de datos, conectividad y servicios cloud para empresas, prepara un nuevo data center en el área de Barcelona que estará operativo en 2027 y que consolida su apuesta por Catalunya como enclave estratégico en el mapa digital europeo.

La instalación, de 7.000 metros cuadrados y 8 MW de potencia, se ubicará en el Parc de l'Alba y se suma a la red de infraestructuras que Adam opera desde hace años. No se trata de un centro pensado para la inteligencia artificial masiva o los grandes hyperscalers, sino para un perfil muy concreto: empresas y pymes que necesitan alojar sus datos de forma segura, eficiente y cercana.

"Un centro de datos es un espacio diseñado para que los sistemas críticos no se paren nunca", explica José Mejías, CEO de Adam, en conversación con EL PERIÓDICO. "Externalizar esa infraestructura es más rentable y más seguro que mantener pequeñas salas técnicas propias, especialmente para compañías que quieren centrarse en su negocio".

De pioneros de Internet a socios tecnológicos

Fundada en 1989, Adam comenzó ensamblando ordenadores y fue uno de los primeros proveedores de internet en España en los años noventa. Esa evolución natural llevó a la compañía a diseñar y operar sus propios centros de datos cuando aún no existía un sector especializado como el actual. Hoy, su foco está claro: infraestructura crítica para empresas, con altos niveles de disponibilidad, seguridad y acompañamiento técnico.

Interior de un centro de datos de Adam / CEDIDA

Ese enfoque explica también su crecimiento. "Hace 15 años costaba convencer a las empresas de sacar sus servidores fuera", recuerda Mejías. "Ahora el dato es el activo más valioso y nadie duda de que el mejor sitio para protegerlo es un data center profesional".

Energía, eficiencia y contexto europeo

El auge de Adam se produce en paralelo al boom del sector en España. Según el informe The state of data centers and their role within the energy sector, elaborado por la consultora BIP, estas infraestructuras están dejando de ser vistas solo como grandes consumidoras eléctricas para convertirse en aliados de la transición energética.

"Los centros de datos han mejorado mucho su eficiencia y pueden aportar estabilidad al sistema eléctrico", señala Queralt Grané, consultora de BIP. Su consumo constante y predecible facilita la integración de renovables y abre la puerta a nuevos modelos energéticos, especialmente en países como España.

Adam encaja en ese nuevo paradigma con un modelo de data center empresarial, menos intensivo en potencia que los grandes complejos de IA, pero con mayores exigencias de fiabilidad y servicio. Además, su actividad genera empleo indirecto en ámbitos como ciberseguridad, software, gestión IT o servicios gestionados.

Mirando a 2027… y más allá

Con el nuevo centro de datos, Adam afronta una etapa decisiva. La compañía prevé crecimientos de doble dígito en los próximos años, impulsados por la digitalización de las empresas y la necesidad de soberanía y seguridad del dato.

"Tenemos historia, equipo y una visión muy clara", resume Mejías. "El mercado acompaña y la demanda es real". En un contexto de competencia global por los datos, Adam quiere que Barcelona y Cataluña jueguen un papel protagonista. Y esta vez, con los centros de datos en el centro del relato económico.