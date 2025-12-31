2025, el año de la vivienda: "un derecho básico" que sigue sin resolverse "de manera eficiente"

“Es un derecho básico”. “Un problema enorme que hace años que sabemos que tenemos y que nadie ha resuelto de manera eficiente”. Con estas palabras, el escritor Javier Cercas y el chef Joan Roca, en nombre de su madre, la cocinera Montserrat Fontané, premios Catalana y Català de l'Any 2025, señalan la crisis de vivienda en España como el gran tema económico del año.

La falta de acceso a la vivienda se ha convertido en la mayor preocupación de la ciudadanía, por delante del paro o de la sanidad, según las principales encuestas. La dificultad para comprar un piso, el fuerte encarecimiento del alquiler y los riesgos de vivir en edificios antiguos que necesitan rehabilitación dibujan una crisis habitacional que atraviesa todas las generaciones y condiciona el futuro del país.

España necesita más de 700.000 viviendas para cubrir la demanda acumulada de nuevos hogares que se han creado en los últimos años, hecho que amenaza con convertirse en un "cuello de botella para la economía", según asegura el Banco de España. En los últimos cuatro años, este déficit de casas se ha multiplicado por siete —concentrándose el 50% en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga— y las proyecciones alertan de que la situación va a seguir en aumento, lo que a su vez "presiona al alza los precios". Apenas se construyan 100.000 viviendas al año.

Esta escasa oferta provoca, entre otros motivos, que el mercado residencial despida 2025 con un auténtico 'boom' en el precio de la vivienda, cuyo valor medio cerró el cuarto trimestre con un crecimiento del 13,1% en cifras interanuales, según las cifras publicadas este lunes por la tasadora Tinsa. Este incremento en términos reales —descontada la inflación— asciende hasta el 10%, un fenómeno generalizado en todo el territorio nacional, pero que coge especial relevancia en los principales polos de empleo y turismo. Comprar una casa ahora es cerca de un 21% más caro que hacerlo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

En el mapa autonómico, once comunidades registran variaciones interanuales superiores al 10%. Entre ellas destaca la Comunidad de Madrid, con una revalorización del 19,6%, Comunidad Valenciana, del 15,9%, y Cantabria, del 15,8%. Analizando por precio, la capital también lidera el ránking, donde se sitúa de media en 3.799 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, en 3.644 euros, Catalunya, en 2.549 euros, y País Vasco, en 2.530 euros.

Inmobiliaria de Barcelona con anuncios de pisos en venta y alquiler / Elisenda Pons

En cuanto al alquiler las perspectivas no son mucho más alentadoras: el precio medio del alquiler en Catalunya volvió a crecer en el segundo trimestre de 2025. Según los últimos datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), el importe del contrato medio se situó en 854,7 euros al mes, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 827,8 euros. Una subida, que se produce tras la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado de marzo de 2024, y que muestra que el mercado se mantiene al alza.

La promesa de más obra pública

La falta de suelo disponible en zonas tensionadas, las trabas burocráticas, los efectos de la crisis de 2008, la presión del turismo e incluso los cambios demográficos son solo algunos de los factores que explican los problemas crecientes de acceso al mercado. Conscientes de que frenar esta crisis es urgente y de que no hacerlo puede hacer retroceder buena parte de los avances sociales, las administraciones han anunciado planes para multiplicar la construcción de vivienda pública y asequible.

El president Salvador Illa, que en el debate de política general de 2024 prometió la construcción de 50.000 pisos de alquiler social en 2030, ha anunciado este año, en el mismo atril del Parlament, que se propone crear otros 214.124 pisos más, a través de la colaboración público-privada, con una reserva de protección oficial de entre el 40% y el 50%. El resto, por lo tanto, serán privados. La promesa, en esta ocasión, no incluye un calendario específico ni un presupuesto claro.

Por su parte, el Gobierno español anunció en diciembre la creación de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 en propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. Casa 47 nace con la idea de cubrir todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. Además, contará en los próximos meses con 100 millones de euros para comprar viviendas en el mercado de propietarios privados.

La Comisión Europea también ha querido tomar cartas en el asunto y anunció hace escasas semanas su plan para facilitar el acceso a una vivienda asequible con medidas que abordan la brecha en la financiación, buscan armonizar las restricciones a los alquileres de corta duración, estudian los problemas en el sector de la construcción y ahondan en el problema de la especulación en Europa. En palabras del comisario de vivienda Dan Jorgensen: "Un apartamento es mucho más que paredes y techo. Es un hogar. Es un lugar donde las personas pueden sentirse seguras. Es el centro de sus vidas. Por eso también consideramos tener un hogar un derecho humano".

En definitiva, "un problema fundamental, que algunos países de Europa sí han sabido resolver", concluyó Cercas.

Otras noticias destacadas en el ámbito económico este año han sido:

Nueva era de aranceles y reorganización del comercio internacional Desde enero de 2025, Donald Trump ha revolucionado el comercio internacional. Pasó de las amenazas iniciales a aranceles generalizados de entre el 10% y el 20%, con picos del 55% a China y 50% al acero o el aluminio. El resultado: represalias y caos en las cadenas de suministro global. La política arancelaria se concretó con gravámenes recíprocos a 185 países el 2 de abril, denominado 'Día de la Liberación', y culminó en diciembre con tasas que Trump usa como palanca geopolítica para resolver conflictos. Los nuevos tributos han generado caos en suministros, inflación contenida y volatilidad en precios, empleo industrial y PIB, además de reconfigurar las relaciones comerciales mundiales. España ha resistido, de momento, con un impacto mínimo porque las exportaciones a Estados Unidos representan el 5% del total, aunque comunidades como Madrid, Catalunya y Extremadura sufren más que el resto en sectores como el agroalimentario y el farmacéutico.

Apagón eléctrico masivo El 28 de abril de 2025, un corte generalizado de electricidad paralizó la península ibérica a las 12:33 horas, desconectando 15.000 MW en cinco segundos y dejando sin suministro eléctrico a España, Portugal, Andorra y el sur de Francia hasta 10 horas. Se paralizaron transportes, hospitales y comercios. Generó pérdidas millonarias, interrupciones en suministros esenciales como el agua y un aumento temporal de la inseguridad, poniendo en evidencia vulnerabilidades en la red eléctrica. La magnitud del suceso —y la falta inicial de explicaciones claras— obligó al Gobierno a abrir una investigación técnica que hoy sigue sin responsables evidentes. El Informe del Comité para el análisis de la crisis eléctrica, presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio, concluye que el apagón no tuvo una única causa. Se trató de un encadenamiento de fallos técnicos entre Red Eléctrica y las energéticas que afectaron al sistema eléctrico en distintos niveles, desde el control de tensión hasta la protección automática de varias instalaciones, descartando ciberataques o fenómenos atmosféricos iniciales. No se ha determinado aún si hubo negligencia técnica o fallos de supervisión por parte de los operadores privados.

Acuerdo para ampliar el aeropuerto de El Prat La Generalitat de Catalunya, el Gobierno español y Aena cerraron en junio de 2025 un acuerdo histórico para ampliar el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con una inversión de 3.200 millones de euros, y desbloqueando un proyecto paralizado durante cuatro años por polémicas ambientales y políticas. La propuesta del ejecutivo de Salvador Illa permite alargar la tercera pista (la más cercana al mar) en 500 metros para vuelos internacionales, menos de lo que el gestor aeroportuario pedía, y compensa la pérdida de biodiversidad de la Ricarda. El acuerdo incluye la remodelación integral de las terminales T1 y T2, la construcción de una nueva terminal satélite conectada por tren subterráneo, mejoras en accesos y aparcamientos, y establece contrapartidas ambientales como la renaturalización de 250 hectáreas en el Delta del Llobregat (reduciendo afectación a La Ricarda en 87 metros). El plan se integra en el DORA III, con aprobación del plan director en 2028, obras desde 2030 y finalización en 2033, posicionando a El Prat como 'hub' internacional hacia Asia y sin competir con Barajas en rutas americanas.