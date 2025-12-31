¿Qué supermercados están abiertos el 1 de enero en Catalunya y Barcelona?

Los preparativos de las comidas y cenas de Fin de Año y Reyes pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?

Durante las fechas navideñas prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.

Mercadona

Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 1 de enero en toda Catalunya.

Lidl

Durante el 1 de enero todas las tiendas permanecerán cerradas. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.

Carrefour

El día 1 todos sus supermercados permanecerán cerrados en Catalunya. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.

Aldi

El día 1 los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.

El Corte Inglés

El día de 1 de enero cierran sus puertas.

Día

El 1 de enero todos sus establecimientos estarán cerrados.