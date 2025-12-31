No solo sube el oro: La plata se dispara el 150 % este año, su mejor ejercicio desde 1979

La plata se ha convertido en el metal que más sube en el año, un 153 %, su mejor ejercicio desde 1979, después de encadenar sucesivos máximos históricos, el último de ellos el pasado día 29 de diciembre, cuando se cambió a 84,007 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, este miércoles, el precio de la plata bajaba a las 16 horas (15 GMT) el 3,91 %, hasta 73,3 dólares.

A falta de unas horas para el cierre del mercado, el metal se revaloriza el 153,64 % este año, su mejor ejercicio desde 1979, cuando se disparó un 433,79 %.

El precio de la plata comenzó 2025 en el entorno de los 29,5 euros, y fue incrementando su valor hasta alcanzar el 9 de octubre un hito, ya que superó por primera vez en su historia los 50 dólares por onza intradía.

Los anteriores máximos intradía se habían registrado en junio de 2011, coincidiendo con los programas de flexibilización cuantitativa de los bancos centrales.

El 'jueves de plata'

No obstante, en 1980, el precio de la plata fijado en subasta diaria llegó a 49,45 dólares antes de colapsar y caer en el llamado "Jueves de Plata".

Pero existían discrepancias al establecer los máximos históricos de este metal en función del mercado que se tome de referencia. Si se tienen en cuenta otros mercados distintos al de Londres, la plata llegó a 50,35 dólares en 1980 en el Comex de Nueva York y a 52,5 dólares ese mismo año en el Chicago Board of Trade.

No obstante, en ambos casos la plata ha superado con creces esa cota.

Los expertos explican que el metal se ha disparado ante el apetito de los inversores por los valores llamados "refugio" y la escasez de su oferta física, así como por su demanda en el sector de energías renovables, orfebrería e inversión tangible.

Tensiones comerciales

Todo ello en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, incertidumbre económica y expectativas de recortes de tipos por parte de los bancos centrales.

El director de Analisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha justificado la subida de los metales preciosos como una de las "sorpresas" del año y ha comentado que "no es fácil explicar" su revalorización.

Sin embargo, ha comentado que en parte se debe a que "los bancos centrales están diversificando sus reservas desde el dólar hacia otro tipo de activos y han estado comprando metales preciosos" y a que "el dólar se ha estado depreciando".

López ha añadido que así se han favorecido "alternativas al dólar hacia activos reales que no se deprecien", que ha provocado "quizás un exceso de especulación y se ha producido este movimiento tan fuerte que creemos que tendrá que tendrá que estabilizarse y quizás corregir en los próximos meses".

Ha concluido que "no cabe duda de que el oro y la plata han sido una parte del mercado donde los inversores han buscado refugio ante el riesgo de pérdida de valor del dólar, sobre todo por las políticas de (presidente de EE.UU., Donald) Trump".