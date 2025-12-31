¿Cuánto subirán los salarios en 2026? ¿Seguirá creciendo el empleo?

Por segundo año consecutivo, el 2025 ha cerrado como un buen año para el bolsillo de los trabajadores. Después de una pérdida de poder de compra récord en 2022, las nóminas de los trabajadores siguen mayoritariamente subiendo y recuperando parte de ese terreno arrebatado por la inflación. Si bien el 2025 se erige como una incógnita, hasta la fecha las compañías han ido manteniendo unas políticas retributivas alcistas y la coyuntura económica está acompañando.

No contribuye a generar certidumbre el hecho de que el acuerdo salarial cerrado entre patronal y sindicatos ha caducado este año y las tensiones en el seno del diálogo social no facilitan una renovación a corto plazo. En paralelo, las previsiones de contratación siguen siendo positivas y el empleo está previsto que crezca a unos volumenes muy similares a los de este pasado año. ¿Qué se prevé que pase en 2026 con salarios y empleo?

El Gobierno ha pasado la última página del calendario sin tener resuelto cuánto subirá el salario mínimo inteprofesional (SMI), una referencia que marca directamente la nómina de unos 2,5 millones de españoles, 300.000 de ellos catalanes. El año pasado lo subió un 4,4%, frente a una inflación que cerró en el 2,8%. Y en 2026 todavía no está claro, pues por el momento el acuerdo con los agentes sociales no ha sido posible y las negociaciones siguen abiertas.

Actualmente el SMI está en 1.184 euros brutos mensuales por 14 pagas. La vicepresidenata segunda, Yolanda Díaz, es partidaria de aumentar este suelo salarial del orden del 3,1%, que es la franja baja que le han propuesto sus expertos. Y es que, a falta de acuerdo definitivo, el SMI no tributará tampoco este año a IRPF y eso conderá mayor importe neto a los empleados. La subida sería de unos 36 euros brutos más al mes.

El incremento se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero y la intención del Gobierno es cerrar un acuerdo antes de acabar enero para poder aplicarlo entre la nómina de enero y la de febrero. La patronal lleva cinco años consecutivos oponiéndose a la subda y los sindicatos están dispuestos a apoyarla.

Patronal y sindicatos suelen pactar unas referencias salariales para guiar la negociación colectiva y que cada sector tenga así un faro para acabar concretando sus actualizaciones. Hasta ahora existía un pacto vigente y el año pasado rigió una referencia del 3%, que mayoritariamente se ha cumplido. Incluso las empresas han aceptado subidas salariales mayores.

No obstante, el acuerdo salarial -técnicamente conocido como AENC- ha caducado y las partes no tienen previsión de poder actualizarlo de manera inmediata. Es decir, 2026 arrancará sin referencia salarial y sin perspectiva de tenerla a corto plazo. Hasta ahora los nuevos convenios colectivos que se han ido renovando lo están haciendo con unos incrementos pactados del 4,15%, por encima de la inflación.

Las proyecciones para el año que viene varían sustancialmente según la fuente consultada, si bien todas concuerdan en que los sueldos subirán, de media, más que los precios. El Banco de España augura un incremento del 3,4%, la consultora Randstad un 5% y la consultora Mercer un 3,5%.

Los funcionarios han cerrado recientemente un acuerdo para revalorizar sus salarios hasta 2028. Tienen un horizonte de certidumbre y para 2026 les toca un incremento del 2%, que afectará a más de tres millones de empleados públicos de distintos organismos, desde el Estado, pasando por las autonomías o los municipios. Está previsto que los funcionarios pierdan poder adquisitivo, pero lo recuperen en años sucesivos, pues hasta 2028 tienen garantizada una revalorización acumulada del 11%.

El mercado laboral cerrará un buen año en términos de empleo. Según los datos provisionales recopilados por los ministerios de Inclusión y Trabajo, España ha ganado casi medio millón de ocupados en el último ejercicio, hasta un total de 21,3 millones de trabajadores en activo. La mayoría de ese nuevo empleo creado es a tiempo completo e indefinido, en la tendencia abierta tras la reforma laboral de 2021 que restringió los usos de contratos temporales.

Y las previsiones, en general, coinciden en señalar esa prolongación del ciclo expansivo del empleo. Funcas estima un crecimiento del 1,6% para 2025, algo por debajo del que estimó para 2024 (2%), pero todavía positivo. Otros indicadores, como la reciente encuesta publicada por la patronal Pimec, señalan que dos de cada tres pymes ampliarán plantilla.

La parálisis que sufre el Gobierno dada su fragilidad parlamentaria repercute directamente en el bolsillo de los autónomos. La Seguridad Social tenía pendiente pactar con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia una revisión de las cuotas para este 2026, así como para 2027 y 2028, tal como contemplaba el acuerdo firmado durante la legislatura pasada. No obstante, ese consenso no se ha producido hasta ahora y los tramos vigentes para este año seguirán tal cual durante el próximo, a expensas de cómo evolucione la negociación a futuro. Es decir, las cuotas de 2025 quedán prorrogadas en 2026, hasta próximo aviso.

No obstante, sí habrá una leve subida de cuotas, provocada por la actualización del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una subida de cotizaciones de una décima, pasando del 0,8% al 0,9%. Eso en dinero se traducirá en un incremento de entre uno y cinco euros mensuales de cuota, dependiendo de los ingresos del autónomo.