El bitcoin cierra el año con una caída del 6% y lejos de sus máximos

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, cerrará el 2025 con una caída del 6% y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre, cuando alcanzó los 126.251 dólares de valor.

A falta de unas horas para que concluya la última sesión del año, la criptomoneda se cambiaba a primera hora de esta tarde a 88.050 dólares, con una caída del 0,15%, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

El resultado del ejercicio que hoy finaliza dista mucho del buen desempeño que registró el bitcoin en 2024, cuando se disparó más de un 120%, y también del de 2023, año en el que la revalorización alcanzó el 157%.

Asimismo, desde los citados máximos alcanzados en octubre, la criptomoneda pierde el 30% de su valor.

Durante el año, que comenzó en los 94.771 dólares, el bitcoin se ha movido entre los mínimos que tocó en abril, de 74.424,95 dólares y los máximos históricos de octubre (126.251 dólares), afectado por las tensiones comerciales y la política monetaria estadounidense.

Los expertos explican que la caída del bitcoin durante el año se debe a varios factores, sobre todo, en los últimos meses, a la salida de un gran volumen de millones de dólares de los fondos cotizados en bolsa ligados a este activo.

Los movimientos por parte de la Reserva Federal (el banco central de Estados Unidos), la guerra arancelaria, la debilidad del dólar y la salida de los inversores de los activos de más riesgo también han impactado en su cotización.

Por su parte, el precio del Ethereum ha oscilado en este ejercicio entre el máximo de 4.848,19 dólares alcanzado el 22 de agosto y el mínimo de 1.480,4 del 8 de abril. En el año pierde alrededor del 11% y a esta hora se negocia a 2.973 dólares, con un alza del 0,2%.

Expertos de eToro han explicado a Efe que "ha sido un año difícil para los criptoactivos", y aunque el bitcoin alcanzó nuevos récords, revirtió esas ganancias y, en este momento, "cotiza a un nivel inferior al del inicio del año", ha añadido.

De cara al 2026, con la perspectiva de una mayor flexibilización de las condiciones financieras globales, avances regulatorios, posibles aprobaciones y entradas de ETF al contado, y un mayor número de empresas que cotizan en bolsa formando bonos del Tesoro de activos digitales, "podría ser un año mejor", han estimado.