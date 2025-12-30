VIDEO | La tuneladora de la L9 del metro de Barcelona afronta el último año de excavación del tramo central de la línea

La tuneladora de la L9 del metro de Barcelona encara el último año de excavación del tramo central de la línea. La obra del subsuelo inicia la última parte tras reanudar los trabajos en octubre, después de quedar parada en el verano de 2024 en la futura estación de Mandri. Después de recuperar la actividad, la máquina ya ha perforado unos 135 metros de los cerca de 1,6 kilómetros que quedan para llegar a Lesseps. La voluntad del Govern es que las dos estaciones queden unidas a finales del próximo verano. La maquinaria ha encontrado durante estos meses granito, pizarras y gres. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han visitado este martes el estado de los trabajos.

Illa y Collboni visitan las obras de la tuneladora del tramo central de las líneas L9 y L10 en Barcelona / CAPTURA VÍDEO POOL TV-3

El aparato fue reforzado con una nueva rueda de corte para perforar todo este tramo central de la L9 del metro. En verano llegó el nuevo cabezal, de unos 12 metros de diámetro y unas 120 toneladas de peso, y se terminó de montar en la futura estación de Mandri. A principios de otoño se reactivó la obra, aunque inicialmente a una velocidad inferior porque tuvo que salir del pozo de Mandri y situarse para comenzar a perforar el futuro trazado.

Illa y Collboni visitan las obras de la tuneladora del tramo central de las líneas L9 y L10 en Barcelona / CAPTURA VÍDEO POOL TV-3

El calendario, por ahora, conserva los plazos que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, fijó a finales de septiembre, cuando se anunció la reanudación de los trabajos. Así, a finales del próximo verano, el tramo central quedará completado con la conexión entre las estaciones de Mandri y Lesseps. También se mantiene la previsión de que a finales de 2027 entren en funcionamiento las estaciones de La Sagrera TAV, La Sagrera, Plaça Maragall i Guinardó-Hospital de Sant Pau. En total, 3,6 kilómetros del ramal de la L9 Nord. En septiembre pasado, Paneque estimó que a principios de 2030 esté operativa la estación de Lesseps y a finales del mismo año, la estación Camp Nou.

Illa y Collboni visitan las obras de la tuneladora del tramo central de las líneas L9 y L10 en Barcelona / CAPTURA VÍDEO POOL TV-3

Un año después, en 2031, se espera que esté conectada la L9 y la L10 Nord y Sud con la inauguración de las estaciones Campus Nord, Sarrià, Mandri y Sanllehy. Asimismo, Paneque matizó que los trenes no pararían en todas las estaciones hasta 2032, cuando está previsto que entren en funcionamiento las estaciones de Manuel Girona y Putxet. La inversión entre 2026 y 2032 será de 1.000 millones de euros y, en el global de las obras, más de 6.200 millones de euros. Una vez acabada, la línea tendrá una prolongación de 48 kilómetros, 50 estaciones y 17 intercambiadores. La Generalitat calcula que habrá 113 millones de usuarios y ello facilitará que se evite la circulación de 8.130 vehículos.