¿Qué supermercados (y en qué horarios) abren el 31 de diciembre en Barcelona y el resto de Catalunya?

Los preparativos de las comidas y cenas de Fin de Año pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?

Y es que, en estas fechas, prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.

Mercadona

La cadena de supermercados Mercadona adelanta el cierre de sus tiendas durante el día de Fin de Año. Así, el día 31 de diciembre sus tiendas abrirán de 9:30h a 19:00 horas.

Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 1 de enero en toda Catalunya.

Lidl

Lidl también adelanta el cierre. Las tiendas abren de 9:00h a 19:00 horas en Fin de Año, día 31 de diciembre.

Durante el 1 todas las tiendas permanecerán cerradas, por ser Navidad. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.

Carrefour

Las tiendas de supermercados francesas Carrefour abren, pero en horario reducido, de 9:00h a 19:00h.

El día 1 todos sus supermercados permanecerán cerrados. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.

Aldi

Aldi tiene sus horarios propios. La hora de apertura se mantiene, pero se adelanta el cierre a las 15:00h o 19:00-19:30 horas, aunque también puede fluctuar en función de la tienda.

El día 1 los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.

El Corte Inglés

Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés abren el día 31 de diciembre, pero de 10:00h a 20:00 horas, como también adelanta 60 minutos el cierre todo el centro comercial. El día 1 cierran sus puertas.

Dia

Dia también adelantará el cierre a las 16:30 horas. El 1 todos sus establecimientos estarán cerrados.