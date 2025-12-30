Sol Daurella, un liderazgo que revoluciona el mapa global de concesionarios de Coca-Cola

Forma parte recurrentemente de los ránkings de mujeres más influyentes del mundo y es sin duda la catalana que más alto ha llegado en la esfera global de los negocios. Sol Daurella Comadrán (Barcelona, 1966) lleva las riendas del mayor embotellador mundial de Coca-Cola, Coca-Cola Europacific Partners, una compañía cotizada de más de 41.000 empleados que opera en 31 países de Europa, el Sudeste Asiático y Australia Pacífico que suman 600 millones de potenciales consumidores, y que generó unos ingresos de 20.700 millones de euros en 2024.

De talante discreto y alejada siempre de los focos, Daurella, que acaba de enviudar tras el repentino fallecimiento de Carles Vilarrubí, es la mujer más rica de Catalunya, con una fortuna que Forbes estima en 3.500 millones de dólares. Su liderazgo al frente de la embotelladora y también del hólding familiar Cobega la han llevado a ser la segunda más votada en el ránking sobre 'Los 50 líderes empresariales más valorados de Catalunya' que ha publicado EL PERIÓDICO en colaboración con Glovo.

La clave de su éxito ha sido haber sabido multiplicar la fortuna familiar que heredó de su padre y de su abuelo, Santiago Daurella Rull, quien en 1951 firmó el primer contrato para embotellar la marca Coca-Cola en España y fundó Cobega. Con su primo Alfonso Líbano y con Mario Rotllant, Daurella ha formado desde los años noventa una acertada tríada gestora que ha diversificado el hólding familiar tanto territorialmente como con la entrada en nuevos negocios como el del café, ya que la compañía es propietaria de toda la red de tiendas de Nespresso en España y Andorra. Otro de sus negocios es la masterfranquicia de Domino's Pizza en Portugal y en nueve países de la Europa del Este. Además, Cobega posee el 74% de Equatorial Coca-Cola Bottling, la embotelladora de la marca estadounidense de refrescos en 13 países del Magreb y el África occidental.

La gran baza de Sol Daurella ha sido haber tenido la ambición y la capacidad de liderazgo para unificar, primero, el atomizado sistema de embotellado de Coca-Cola que existía en España y extender después esta estrategia al resto de Europa y ahora del mundo, siempre bajo el beneplácito y confianza de la central de Atlanta, que vio en ella a la persona ideal para ejecutar esta gran reordenación a nivel global. Así, en 2013 nació Coca-Cola Iberian Partners fruto de la fusión de las distintas concesionarias españolas y solo tres años después, en 2016, nacía Coca-Cola European Partners gracias a la fusión del negocio español con las concesionarias de Alemania, Reino Unido y otros muchos países del norte y oeste de Europa. En 2021 llegaría el salto a Asia, primero con la compra de la embotelladora australiana Amatil y en 2023 con la adquisición de la concesionaria de Filipinas, dando lugar a la actual Coca-Cola Europacific Partners.

Cobega controla a través de Olive Partners (empresa donde el grupo catalán posee el 57% del capital) el 36% del accionariado de Coca-Cola Europacific Partners, cuyo valor en bolsa supera los 41.000 millones de dólares y que en 2024 generó a los Daurella unos ingresos de 177 millones de euros en concepto de dividendos.

Sol Daurella es desde 2015 consejera independiente de Banco Santander y es vicepresidenta del patronato de la Fundación de Investigación Oncológica FERO y miembro de la junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar. Además, es cónsul honoraria de Islandia. ¿Y por qué de este país? Porque antes que refrescos la familia Daurella vendía bacalao de Islandia, que importaba a España y comercializaba en las paradas de pesca salada de los mercados municipales a través de la empresa Copesco. Esta compañía, dueña también de la marca de salmón ahumado Royal, perteneció a Sol Daurella y a su prima Carmen Daurella hasta 2021, cuando fue vendida a Angulas Aguinaga.